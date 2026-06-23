Özel'den, Kılıçdaroğlu'na önce çağrı, sonra gözdağı: "Öyle ya da böyle bu partiyi alacağız"

CHP'nin TBMM Grup Toplantısı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşti. Özel burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Büyük sıkıntılar içerisindeyiz ama herkes bilsin ki milletin dediği olur. Milletin dediği olacak. Bütün saldırılara rağmen bugün yine milletimizle, sizlerle birlikte milletimizin meclisindeyiz.

Baskıya, zorbalığa ve karanlığa teslim olmuyoruz. Hep beraber adım adım bu karanlığın, karanlık tünelin ucundaki ışığa umuda yürümeye devam ediyoruz. Önemli bir hafta önemli gelişmeler oldu. Geçen haftadan bugüne yaşadığımız bir gelişmeyi, ne noktada olduğumuzu ifade edeyim.

"833 RESMİYET KAZANDIĞINI SÖYLEDİKLERİ İMZA TESLİM EDİLDİ"

1004 delegemizin iradesini temsil eden ıslak imzaları götürdüler. 833 resmiyet kazandığını söyledikleri imza teslim edildi. O günden itibaren de kurultayı bekliyoruz. 'Kurultay yapamıyoruz' gibi yaklaşımlarla karşı karşıyayız. Koca bir dosya teslim ettik. Maalesef imzaları elde tutup ilçe seçim kuruluna yollayıp da ilçe seçim kurulu YSK ne diyor... Buna bile mani olmaya çalışan bir tutum var. Bu tutumu dikkatle takip ediyoruz. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir yanı yok.

"DELEGENİN İRADESİNİ BÜTÜN SALONLA BİRLİKTE KEMAL BEY AYAKTA ALKIŞLIYORDU"

Çok basit hesap. O gün Kemal Bey'e oy vermiş arkadaşlardan yaklaşık 520 tanesi şu anda kurultay yapılsın diye imza vermiş durumdalar. Biz bu arkadaşları 6 Nisan günü çağırdık. Gelin bir daha oy kullanın dedik. 1171'i geçerli oyların tamamını vererek iradelerini ortaya koydular. O gün Kemal Bey salonda oturuyordu. O kurultayın kapanışında delegenin iradesini bütün salonla birlikte Kemal Bey ayakta alkışlıyordu.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: "ÜLKEYİ VE PARTİYİ BU CENDEREDE TUTMAMASINI DAVET EDİYORUM"

Bu ülkeye sandığı, demokrasiyi getirmiş bir partinin bu ayıptan derhal kurtulması lazımdır. Bunu bir tarihi çağrı olarak 2 milyon üyemiz adına, gençlerin umutları adına, iktidarı değiştirmek isteyen herkes adına bu partinin bir evladı olarak Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderede tutmamasını davet ediyorum.

Atanmışlar kendilerini atayanlardan talimat alanlar ama seçilmişler talimatı görevi milletten alırlar. Ben bugün bu kürsüye milletten aldığım yetkiyle geldim. Yeşilova'ya gideceğim o bankın üstüne iktidar partisinin genel başkanı olarak çıkacağım.

Denizli'den Burdur'da gördüğümüz şudur. Millet ağır bir ekonomik krizin girdabında savruluyor. İşçi ay sonunu getiremiyor, emekli geçinemiyor. Millet bir çıkmazın, AK Parti'nin kötü yönetiminin sonucunda oluşan bir kara düzenin içine sıkışmış durumda. Millet bizden kaldığımız yerden devam etmemizi istiyor. Hep beraber kararlılıkla durmadan hem yazın hem devamında bütün süreçler nerede ne durumdaysa bizim kararlılıkla millete, sokağa gitmeye bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi anlatma mecrubiyetimiz var. Bundan geri durmamalıyız.

Bugün bu ülkenin zengininin payına vergi muafiyetleri yüksek faiz gelirleri düşerken işçinin payına sefalet düşmektedir. İşçinin insanca yaşayabilmesi için karnını doyurması kirasını ödeyebilmesi için ara zam şarttır. Bir kez daha asgari ücrete ara zam yapılmasını hiç değilse kendi verdikleri asgari ücrete bir ayarlama yapılması için bir kez daha sadece iktidara değil tüm siyasi partilerin görev yapan tüm milletvekillerine ara zam talebini bir kez daha hatırlatıyor ve grubumuza emanet ediyorum.

8 yıldır ilk kez bayram ikramiyelerine zam yapmadılar. AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alırken, şimdi iki çeyrek altın düzeyinde. Öyle bir noktadayız ki 5 emekli bir olup yoksulluktan kurtulamıyor. 5 emekli maaşlarını birleştiriyor yoksulluktan kurtulamıyor anca 6 emekli bir araya gelirse yoksulluk sınırının üstüne çıkıyor.

"BU MÜCADELE RUHU OLDUKÇA DURMAYACAĞIZ"

Memlekette vergi düzeni yok vergi soygunu var. Bu düzen sürsün diye çabalıyorlar. Bu düzene çomak sokan, tepe taklak yapacağız diyen CHP'ye de operasyon yapıyorlar. Namusuma şerefimi söylüyorum bu mesele Kemal Bey ile aramda değildir. Bu mesele seradaki teyze ile Tayyip Erdoğan arasındadır. Hep birlikte direndik kararlılığımızı gösterdik mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadeleyi durdurmaya çalışanları esas durduracak olan kararlılığımız ve bu yöntemle bizden kurtulamayacaklarını görmeleridir. AK Parti'ye şu kadarını söyleyeyim. Ne olursa olsun her hafta açıklayacağım. Bu millete AK Parti'nin maliyetini açıklayacağım. Bunlar bizi hiç tanımamış. Sanıyorlar ki durdurabilirim, yıldırabilirim. Biz bu mücadele ruhu oldukça durmayacağız.

Bu ülkede yola, köprüye, tünele geçiş garantisi var devletten. Hava alanı var uçuş garantisi var devletten. Hastane yapılıyor hasta garantisi var. Ama işçiye, emekliye, emekçiye gelince geçim garantisi yok bu devletten. Seçim garantisi olmadan seçim garantisi olmayacak. Seçimi garanti altına almadan geçimi garanti altına alamayız. Hepimizin geleceğinin kurtulması sandığın kurulmasına bağlı.

Buradan bütün milletimize sesleniyorum. Teker teker her birimizi eziyorlar. Bugün bu öğretmenlerin mücadelesine sahip çıkmazsak yarın senin evladının bir başka mücadelesinde yalnız kalınacak. Bu oyunu tersine çevirecek bir tane güç var o da milletin kendisidir. Sahip çıkn öğretmenlerinize.

Bugüne kadar 33 CHP'li belediye başkanına operasyon yaptılar. Bunlardan 3 tanesi partimiz tarafından da savunalacak bir tarafı olmadığı değerlendirilerek işlem yapıldı, partiden ayrıldılar. Normalde belediyelerin nasıl denetleneceği belli. 550 tane AK PArtili belediyeye de biz soruşturma izni verdik. Ama bir tane AK Partili belediye sabah operasyonu yok, onlara hiçbir şey yok. CHP'den 24 belediye başkanımız hala içeride. Normalde belediyelerin nasıl denetleneceği belli. Gidilir incelenir. Delilden suça, o suçtan da suçu işleyen faile gidilir. Bu yöntemle cezalandırılacak kimsenin arkasında durmayız. Şimdiki sistem, önce belediye başkanı göze kesitiril suçlu ilan edilir. Sonra delil aramak icap eder. Sonra o belediye ile iş yapan bütün herkesin dosyası istenir. O dosyadan o iş adamları malıyla özgürlüğü ile tehdit edilir. Sonra yanına bir takım avukatlar gelir çıkacaksan savcının istediği gibi ifade ver. O özel avukat ile ifadeye gidilir belediye başkanına iftira edilir. Böyle bir sistem yürüyor. Aksini iddia eden çıksın karşımıza anlatalım konuşalım. O yüzden bugün sayısı 24'e çıkan belediye başkanlarımız tutukludur ve daha onlara yeni iftiralar attırılması için de dünya kadar arkadaşa zulmedilmekte, bundan sonrası için de bu tip hazırlıklar yapılır.

Sanatçıları gazetecileri sindirmek için alıyorlar, youtuberları aylarca içeride yatırıyorlar. Sonra pardon deyip bırakıyorlar. Geçtiğimiz hafta bütün tavukçulara kayyum atadılar. Birilerinin gözü dönmüş. 20 bin öğrenciyi okulsuz bırakıp bir gecede pardon deyip üniversiteyi geri veriyorlar. Olan bir tek şey var iktidarı kaybedeceğini anlayanların hukuku sopaya çevirip muhalifleri, iş insanlarını önüne gelen herkesi tehdit ettiği bir düzendeyiz.

"BU PARTİYİ ÖYLE YA DA BÖYLE ALACAĞIZ"

Biz büyük zorlukların içindeyiz. Kimi arkadaşlarımız 16 aydır hapiste. Bütün çalışanlar yüreği ağzında. Anneler babalar her telefona benim evladıma da bir şey oldu diye bakıyorlar. Sadece bunu CHP'ye yapıyorlar diye bakmamak lazım. Özel okul öğretmenine de gazetecilere de aydınlara da bu sopayı gösteriyorlar. Bu sopaya karşı ne benim ne partinin gücü yeter. Ancak millet bir olursa hak arayanın arkasında durursa çağrıldığında çağrıldığı yere gider tavrını koyarsa milletin karşısında duracak hiçbir güç yoktur. Örgütlü tüm yapılar hedeftedir. CHP hedeftedir. Sarayın atamasıyla sarayın planıyla işgal altındadır. Saray darbesiyle parti fiilen kapanmıştı. AK Parti'nin talimatıyla bir yargıcın atadıkları partidedir. Bu partiyi öyle ya da böyle alacağız, açacağız ve bu partiyi iktidar yapacağız. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Eninde sonunda iktidara ulaşacağız. Yürüyelim arkadaşlar"