Özel'den Mahir Polat açıklaması! "Durumu iyi" diyerek dikkat çekti "Cezaevine girebilecek durumu yok"

CHP lideri Özgür Özel bayramın birinci gününde ilk olarak Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'a gitti. Burada açıklamalarda bulunan Özel, İmamoğlu için yurt genelinde imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

ÖZEL'DEN SİLİVRİ CEZAEVİN ÖNÜNDE MAHİR POLAT AÇIKLAMASI

Özel, Trabzon'daki programının ardından ise İstanbul'a geçti. Silivri Cezaevine gelen Özel, İmamoğlu ve bazı isimlerle bayramlaşacak. Öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve bugün anjiyo olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili de açıklamada bulundu.

"CEZAEVİNE GİREBİLECEK DURUMU YOK"

Polat'ın yoğun bakımda olduğunu ve durumun iyi olduğunu aktaran Özel, "Cezaevine girebilecek durumu yok. Gerekli başvuruları, gerekli çalışmaları da yapıyoruz" diyerek Polat ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:



"Biz Ankara'da bayramlaşma programından çekildik. Yıllardır CHP tüm partilerle bayramlaşırdı, ama bu bayram bayramı bayram olmaktan çıkardılar. Milletimizle ve mağdur öğrenci arkadaşlarımızla bayramlaşıyoruz.

"BURADA TUTULAN GENÇ ARKADAŞLARIMIZIN HİÇBİR SUÇU YOK"

Temel sorun şu, burada tutulan genç arkadaşlarımızın hiçbir suçu yok. Yemin ederim, bu gençlere ters kelepçeyi, kötü muameleyi, aç-susuz bırakmayı, hakaretleri ben unutmam.

"BU GENÇLERE KÖTÜ DAVRANANLARIN HER BİRİNİ TEKER TEKER BULACAĞIM"

Bu ülke Almanya kadar demokratik bir ülke olacak. Namusum üzerine söylüyorum; bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım, devlet görevlisiyse de bulacağım polisse de bulacağım"