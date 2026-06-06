Özel'den 'Mustafapaşa' çağrısı: "Beni seven sandığa gidecek, CHP'ye oy verecek"

Özgür Özel'in bugünkü adresleri Çorum ve Nevşehir oldu. Önce Çorum'a giden Özel burada 1. Alevilik Çalıştayı Kongresi'ne katıldı ve kendisini bekleyen kalabalığa seslendi.

"BAŞ VERECEĞİM AMA BAŞ EĞMEYECEĞİM"

Özel burada yaptığı konuşmada, "Biz biliriz ki iyilik makamı siyasetin değil; vicdanların terazisindedir. Eğer bu ülke kurtulacaksa ve kötülüklerden arınacaksa kalp gözüyle bakanlara, nefis karanlığını marifet ışığıyla aydınlatanlara, ‘Kendine ağır gelenleri başkasına yapma’ diyenlerle kurtulacaktır. Bu ülke ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ sözünü laf olsun diye söyleyenlerle değil; gerektiği gün bir olanlarla, iri olanlarla, kardeşleriyle birlikte diri duranlarla, ayakta duranlarla birlikte olacaktır. Bugün dört koldan saldırı altındayız. Bizi yolumuzdan döndürmek istedikleri için saldırı altındayız. Operasyonlarla, tehditlerle, şantajlarla saldırı altındayız. Ama ne diyordu Pir Sultan? ‘Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan.’ Siz yolunuzdan dönmedikçe ben de bu yoldan dönmeyeceğim. Gerekirse bu başı vereceğim ama onlara baş eğmeyeceğim" dedi.

MUSTAFAPAŞA SEÇİMİ İÇİN ÇAĞRI: "BENİ SEVEN YARIN SANDIĞA GİDİP CHP'YE OY VERECEK"

Özel buradaki programının ardından Nevşehir'e geçti. Mustafapaşa'da yapılacak olan seçime dikkat çeken Özgür Özel, CHP için oy istedi ve "Beni seven yarın sandığa gidip CHP'ye oy verecek" dedi.

Özel yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Ben CHP'nin evladıyım, yapılmış son 4 seçimin mazbatalı genel başkanıyım. Son 3 seçimde kullanılan geçerli oyların tamamını almışım. Partide doğmuşum, büyümüşüm. Partinin seçilmiş genel başkanıyım. beni seviyor musunuz? Partinizi seviyor musunuz? Beni seven yarın sandığa gidecek CHP'ye oy verecek. Söz mü? Burada haksızlık yapanları, hukuksuzluk yapanları sizi üzenleri sevindirecek bir iş yapmayacağız. Biz yarın sandık başına koşup Mustafapaşa'ya ona hizmet edecek bir belediye başkanı seçeceğiz"

MUSTAFAPAŞA'DA NEDEN SEÇİM OLUYOR?

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde vatandaşlar belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için yarın sandık başına gidecek. Mustafapaşa, 2013 yılında nüfusunun 2 bin kişinin altına düştüğü gerekçesiyle belediye statüsünü kaybederek köy statüsüne dönüştürülmüştü. Ancak belde halkı karara itiraz etti ve uzun yıllar süren hukuk mücadelesini başlattı. Yapılan incelemelerde Mustafapaşa'nın 2012 yılı nüfusunun 2 bin 67 olduğu tespit edildi. Mahkeme kararlarının ardından Mustafapaşa 2025 yılında yeniden belde statüsünü kazandı. Böylece 12 yıl sonra ilk kez belediye başkanı ve belediye meclisi seçilecek.