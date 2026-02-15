Özel, "Erdoğan'dan tek bir şey istiyoruz" diyerek seslendi: "Erken seçim sandığı"

CHP lideri Özgür Özel Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirdikleri mitingde vatandaşlara seslendi. Buradaki konuşmasında CHP'nin Akbelen'deki acele kamulaştırma kararlarına ilişkin AYM başvurusunun öne çekilmesi yönünde çağrı yapan Özel, "Bu milletin sesini duyun. Bu ormanın, bu hayvanların, bu kuşların, bu ağaçların günahına girmeyin" dedi.

"BU GELİŞİ DURDURAMAYACAKSIN"

Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu gidişi durdurmaya gücünüz yetmez Özgür" çıkışına atıfta bulunarak, "Millet sizi yolluyor. Gidiyorsunuz, bunu durdurmayacağız. Ama sen de şunu bil bu gelişi durduramayacaksın. Cumhuriyet Halk Partisi’nin gelişini durdurmayacaksın" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR GÜÇLÜ ANLATAMAZDIM"

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasını ve AK Parti İl Başkanları toplantısına katılmasını değerlendiren Özel, "9 mitingdir bu dava siyasidir diye anlattım, bu kadar güçlü anlatamazdım" şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN'DAN BİR TEK ŞEY İSTİYORUZ, ERKEN SEÇİM SANDIĞI"

Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, "Bundan sonra bu mücadele Erdoğan’dan bir şey isteme mücadelesi değildir. 20 bin liralık emekli maaşının 42 bin liraya çıkarılmasını ya da asgari ücreti 39 bin lira yapmasını beklemiyoruz. Erdoğan’dan bir şey istersem yazıklar olsun, ondan bir tek şey istiyoruz, erken seçim sandığı. Biz Erdoğan’dan zam değil, zam yapmak için milletten yetki, Erdoğan’dan da sadece ve sadece seçim sandığı bekliyoruz" dedi.