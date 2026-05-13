Özel grup toplantısında gündeme getirmişti! Tamar Tanrıyar'ın hesabına erişim engeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün CHP'li isimleri hedef alan ve gündeme getirdiği iddialar ile tartışma yaratan Tamar Tanrıyar'ı ağır şekilde eleştirmişti. Özel'in eleştirisinin ardından Tamar Tanrıyar'ın sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Melih Kadir Yılmaz

Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı yayınlarla CHP'li isimleri hedef alan Tamar Tanrıyar gündeme getirdiği iddialar ile tartışma yaratmıştı.

ÖZEL, GRUP TOPLANTISINDA ELEŞTİRMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herhangi bir belge ve delil olmaksızın ortaya isimler atan ve bu isimlerin özel hayatlarıyla ilgili ciddi ithamlarda bulunan Tanrıyar ile ilgili açıklamada bulunmuştu.

"BU MİLLETVEKİLLERİNİN NAMUSU, HAYSİYETİ SİZE EMANET"

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Özel, "AK Partili bütün milletvekillerine söylüyorum. Kendi grubunuzdaki kadın milletvekillerine yapılsa, namusu size emanet çalışma arkadaşlarınıza yapılsa, bunlar yayılsa ve öyle karşıdan ‘kıh, kıh’ bakılsa, AK Parti’de ‘Bunlar normaldir’ diyenler varsa onlar zaten ne AK Parti’de olsun, ne bu Meclis’te olsun, ne bu dünyada olsun, Allah onların belasını versin.Ama ben içinde vicdan kırıntısı olanları söylüyorum: Öyle bazı şeyleri duyunca ‘Ört ki ölem’ diyen Numan Bey’e söylüyorum. Bu milletvekillerinin namusu, haysiyeti size emanet. AK Parti siyasetine söylüyorum. ‘Kadınlar siyasette olsun’ diyenlere söylüyorum. Bu mu yapılır?" ifadelerini kullanmıştı.

TAMAR TANRIYAR'IN HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Tamar Tanrıyar'ın sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

13 yaşındaki kıza cinsel istismarda yeni gelişme! Anne de tutuklandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Piyasaların gözü bu haberde! Önü açıldı, üyeliği onaylandı

