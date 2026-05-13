Özel grup toplantısında gündeme getirmişti! Tamar Tanrıyar'ın hesabına erişim engeli

Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı yayınlarla CHP'li isimleri hedef alan Tamar Tanrıyar gündeme getirdiği iddialar ile tartışma yaratmıştı.

ÖZEL, GRUP TOPLANTISINDA ELEŞTİRMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herhangi bir belge ve delil olmaksızın ortaya isimler atan ve bu isimlerin özel hayatlarıyla ilgili ciddi ithamlarda bulunan Tanrıyar ile ilgili açıklamada bulunmuştu.

"BU MİLLETVEKİLLERİNİN NAMUSU, HAYSİYETİ SİZE EMANET"

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Özel, "AK Partili bütün milletvekillerine söylüyorum. Kendi grubunuzdaki kadın milletvekillerine yapılsa, namusu size emanet çalışma arkadaşlarınıza yapılsa, bunlar yayılsa ve öyle karşıdan ‘kıh, kıh’ bakılsa, AK Parti’de ‘Bunlar normaldir’ diyenler varsa onlar zaten ne AK Parti’de olsun, ne bu Meclis’te olsun, ne bu dünyada olsun, Allah onların belasını versin.Ama ben içinde vicdan kırıntısı olanları söylüyorum: Öyle bazı şeyleri duyunca ‘Ört ki ölem’ diyen Numan Bey’e söylüyorum. Bu milletvekillerinin namusu, haysiyeti size emanet. AK Parti siyasetine söylüyorum. ‘Kadınlar siyasette olsun’ diyenlere söylüyorum. Bu mu yapılır?" ifadelerini kullanmıştı.

TAMAR TANRIYAR'IN HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Tamar Tanrıyar'ın sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.