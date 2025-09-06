HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Özel harekat polisi Mustafa Karapınar, babası gibi şehit oldu!

İçerik devam ediyor

Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 28 yaşındaki polis memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu şehit oldu. Karapınar'ın babası Ali Karapınar'ın da özel hareket polisi olduğu, 16 Ekim 2018 tarihinde Aydıncık ilçesinde keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu ortaya çıktı.

Mersin’de, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan özel harekat polisi Mustafa Karapınar’ın (28) babası Ali Karapınar’ın (49) da özel hareket polisi olduğu, 16 Ekim 2018 tarihinde Aydıncık ilçesinde jandarma ekipleriyle arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu öğrenildi.

Özel harekat polisi Mustafa Karapınar, babası gibi şehit oldu! 1

Şehit Ali Karapınar

Şehidin naaşını da o dönem meslektaşlarının yanı sıra oğlu Mustafa'nın omuzlarında taşıdığı öğrenildi.

Özel harekat polisi Mustafa Karapınar, babası gibi şehit oldu! 2

BABASININ YANINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Mustafa Karapınar’ın, Kahramanmaraş’ta bulunan Şeyhadil Şehitliğindeki babasının kabrinin yanına defnedileceği belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından şehit polis ile ilgili taziye mesajı yayınladı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Özel harekat polisi Mustafa Karapınar, babası gibi şehit oldu! 3

Şehit Mustafa Karapınar

Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."

Özel harekat polisi Mustafa Karapınar, babası gibi şehit oldu! 4

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Warner Bros.'dan yapay zekaya dev tazminat davası!Warner Bros.'dan yapay zekaya dev tazminat davası!
Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: 8 kentte sarı alarm!Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: 8 kentte sarı alarm!

Anahtar Kelimeler:
şehit Mersin polis özel harekat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktı

Hasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktı

Trump 'Vururuz' dedi, Maduro rest çekti! Savaş sesleri...

Trump 'Vururuz' dedi, Maduro rest çekti! Savaş sesleri...

Hyundai fabrikasına polis baskını! 475 kişi gözaltına alındı

Hyundai fabrikasına polis baskını! 475 kişi gözaltına alındı

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası

Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası

CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.