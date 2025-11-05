Özel, "İlk kez benden duyacaksınız" diyerek Dilek İmamoğlu gelişmesini aktardı! "Bu kadar ayıp olmaz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bülent Ecevit’i anma törenine katıldı. Özel törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel burada yaptığı açıklamalarda Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu hakkındaki yeni gelişmeyi de aktardı.

"DİLEK İMAMOĞLU'NUN DİPLOMATİK PASAPORTUNU İPTAL ETMİŞLER"

"İlk kez benden duyacaksınız" diyen Özel şunları söyledi:



"Daha önce konuşmadık. Bir hukuk devletinde bu kadar ayıp olmaz. Devlet işi gücü bırakıp aile ile uğraşmaz. Dilek Hanım yurt dışına çıkacaktı, Ekrem İmamoğlu'na verilen ödülü almak üzere. Dilek Hanım'a haber yolladılar. Diplomatik pasaportu iptal etmişler.

Ekrem İmamoğlu'nun unvanı seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Bir mahkeme kararı var mı, aldığı ceza kesinleşmiş mi? O güne kadar haklarını kullanır. Görevinden uzaklaştırılan belediye başkanlarına devlet maaşlarının bir oranını öder.

Daha iddianame bile yok, suçlama var. İşine gelenleri servis ediyorlar. Kafasında mahkum etmiş, diplomatik pasaportunu iptal ettiriyor. Bu nasıl devlet?

Kayyum kumda oynasın, kalmadı ki öyle bir şeyin konusu. Bunlara hukuk diploması veren hocaların vicdanları sızlıyor, elleri titriyordur. Ben eczacıyım görüyorum ya"

"DEMİRTAŞ'LA İLGİLİ İYİ HABER GELMESİNİ DİLİYORUM"

Cumartesi günü Can Atalay ile görüştüğünü ifade eden Özel, "Sayın Kavala ile de Sezgin bey görüştü. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının tamamının uygulanması lazım, doğrusu bu.

Bir çiçek açtı diye bahar gelmez ama bahar gelmesi için önce bir çiçek açması lazım. O çiçek bugün Edirne'de açacaksa açsın varsın. O olmadan bu olmasın, hepsi birden olsun değil; başlasın hepsi birden uygulansın. Demirtaş'la ilgili iyi haber gelmesini diliyorum. 9-10 yılını insanların elinden aldılar" dedi.

"NE İSTİYORSA YAPSIN DEVLET BEY"

Özel, Bahçeli'nin 29 Ekim açıklamasıyla ilgili de konuştu ve "Bana sorduklarında sizin de çatlağınızla ben mi uğraşacağım demiştim. Onların arasında çatlak olsa ne olur, su sızmasa ne olur. Dün çıkışta bir hayırlı laf etti. Türkiye'de önemli bir adıma vesile olur. Ne istiyorsa yapsın Devlet Bey. Devlet Bey'in söyledikleri üzerinden anlam çıkarma meselesini sorunlu görüyorum" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU'NUN BABASI VE OĞLU İFADE VERECEK

Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında ‘rüşvet ve suç gelirlerini aklama’ suçundan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermeye geldi.