HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Özel, İmamoğlu'nun Maltepe mesajını paylaştı! "Yanınızda olacağım"

Özel, İmamoğlu'nun Maltepe mesajını paylaştı! "Yanınızda olacağım"

28.03.2025 15:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı. CHP'nin Maltepe mitingi için İmamoğlu, "Milletçe buluşuyoruz. İnanın ki yanınızda olacağım" dedi.

Özel, İmamoğlu'nun Maltepe mesajını paylaştı! "Yanınızda olacağım"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık ve Resul Emrah Şahan tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Çelik ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Silivri'nin toplama kampına döndüğünü ifade etti.

İMAMOĞLU'NUN NOTUNU PAYLAŞTILAR

Yarın Maltepe'de yapılacak olan mitingte İmamoğlu'nun adaylığını açıklayacaklarını ifade eden Çelik, sosyal medya hesabından da İmamoğlu'nun kaleme aldığı Maltepe mitingi notunu paylaştı.

İmamoğlu, yarın CHP tarafından Maltepe'de düzenlenecek olan miting için şu notu yazdı:

"Maltepe'de milletçe buluşuyoruz. İnanın ki yanınızda olacağım. Sağınızda solunuzda baktığınız kişi ben olacağım. Gelin kol kola omuz omuza olalım. Ekrem İmamoğlu"

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Antalya'da 5 katlı apartmanda yangın! 3 kişi dumandan etkilendiAntalya'da 5 katlı apartmanda yangın! 3 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi, 17 bin 800 lira paraya el konulduKocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi, 17 bin 800 lira paraya el konuldu
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken...

Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken...

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

CHP harekete geçti! Anayasa Mahkemesi'ne 'kayyum' başvurusu

CHP harekete geçti! Anayasa Mahkemesi'ne 'kayyum' başvurusu

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

'İmamoğlu' protestolarına ateş püskürdü! "Günlerce tepiştiler"

'İmamoğlu' protestolarına ateş püskürdü! "Günlerce tepiştiler"

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.