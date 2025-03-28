Özel, İmamoğlu'nun Maltepe mesajını paylaştı! "Yanınızda olacağım"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık ve Resul Emrah Şahan tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Çelik ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Silivri'nin toplama kampına döndüğünü ifade etti.

İMAMOĞLU'NUN NOTUNU PAYLAŞTILAR

Yarın Maltepe'de yapılacak olan mitingte İmamoğlu'nun adaylığını açıklayacaklarını ifade eden Çelik, sosyal medya hesabından da İmamoğlu'nun kaleme aldığı Maltepe mitingi notunu paylaştı.

İmamoğlu, yarın CHP tarafından Maltepe'de düzenlenecek olan miting için şu notu yazdı:

"Maltepe'de milletçe buluşuyoruz. İnanın ki yanınızda olacağım. Sağınızda solunuzda baktığınız kişi ben olacağım. Gelin kol kola omuz omuza olalım. Ekrem İmamoğlu"