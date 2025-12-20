HABER

Özel'in sözlerine AK Partili İnan'dan tepki: "Kimin kime bel bağladığını unutmadık!"

CHP lideri Özgür Özel'in Edirne'deki sözlerine AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'dan tepki geldi. İnan paylaşımında "Hafızamız taze, kimin kime bel bağladığını unutmadık!" dedi.

CHP lideri Özel, Edirne'de konuştu. Özel açıklamasında “Meriç’i sıkı tutun. 15 Temmuz’da 2 bin FETÖ’cü yakalandı ya burada, bu darbeciler de günü gelince Edirne’den kaçmak isterse sıkı tutun serhat şehrini.” dedi.

ÖZEL'E TEPKİ: "HAFIZAMIZ TAZE KİMİN KİME BEL BAĞLADIĞINI UNUTMADIK"

Özel'in bu sözlerine AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'dan sert tepki geldi. İnan paylaşımında şunları ifade etti:

"Bahsettiğin O FETÖCÜ ALÇAKLAR 2023’te 'Bahar gelecek, biletlerimizi aldık dönüyoruz' diye gün sayıyordu.

Onların dönüş umudu olanlar, şimdi kalkmış vatanseverleri kaçmakla itham ediyor.

Hafızamız taze, kimin kime bel bağladığını unutmadık!"

