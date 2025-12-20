Özel'in sözlerine AK Partili İnan'dan tepki: "Kimin kime bel bağladığını unutmadık!"

CHP lideri Özel, Edirne'de konuştu. Özel açıklamasında “Meriç’i sıkı tutun. 15 Temmuz’da 2 bin FETÖ’cü yakalandı ya burada, bu darbeciler de günü gelince Edirne’den kaçmak isterse sıkı tutun serhat şehrini.” dedi.

ÖZEL'E TEPKİ: "HAFIZAMIZ TAZE KİMİN KİME BEL BAĞLADIĞINI UNUTMADIK"

Özel'in bu sözlerine AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'dan sert tepki geldi. İnan paylaşımında şunları ifade etti:

"Bahsettiğin O FETÖCÜ ALÇAKLAR 2023’te 'Bahar gelecek, biletlerimizi aldık dönüyoruz' diye gün sayıyordu.

Onların dönüş umudu olanlar, şimdi kalkmış vatanseverleri kaçmakla itham ediyor.

Hafızamız taze, kimin kime bel bağladığını unutmadık!"