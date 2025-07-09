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Özel'in 'TRT' çağrısı, Bahçeli'nin desteği! Bakan Tunç canlı yayın için yeşil ışık yaktı

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu yargılamalar için, 'TRT'de yayınlansın' çağrısı yapmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli de bu öneriye dün destek vermişti. Bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, "Görüş birliği olursa, mevzuat değişikliği TBMM'nin takdirindedir." ifadelerini kullandı.

Özel'in 'TRT' çağrısı, Bahçeli'nin desteği! Bakan Tunç canlı yayın için yeşil ışık yaktı
Ufuk Dağ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara ve devam eden yargı süreçlerine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. Bugün bir açıklama da Bakan Tunç'tan geldi.

Özel in TRT çağrısı, Bahçeli nin desteği! Bakan Tunç canlı yayın için yeşil ışık yaktı 1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in duruşmaların TRT’den canlı yayınlanması talebine de destek veren Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı duruşmaların televizyon ekranlarından canlı yayınlanmasını talep etmişti. Madem bu talebinde ısrarlıdır. Madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır. O halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek akkoyunun karakoyunun mahşeri vicdandan vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz. Türk milleti Türk milleti gerçekleri görsün gerçekleri bilsin. Hükmünü de ona göre versin diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile birlikte suçlamaların odağında bulunan şahıslar Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu asla unutmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Özel in TRT çağrısı, Bahçeli nin desteği! Bakan Tunç canlı yayın için yeşil ışık yaktı 2

"GÖRÜŞ BİRLİĞİ OLURSA, MEVZUAT DEĞİŞİRSE TBMM'NİN TAKDİRİNDEDİR"

Bahçeli'nin açıklamaları bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. Bakan Tunç, kanunun ilgili maddesine dikkat çekerek "Görüş birliği olursa, mevzuat değişirse TBMM'nin takdirindedir. Ama bu arada Sayın Bahçeli'nin hassasiyeti 'Kamuoyu ak koyun kara koyun ne görsün. Bu kişilerin hangi suçları işlediğini veya işlemediği görsün' noktasında." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Yılmaz Tunç Adalet Bakanı
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