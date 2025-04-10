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Özel isim vermeden Altaylı'ya yüklendi! 'Doğuş Grubu' tepkisi... Şişli mitinginde böyle seslendi: "Batmazsan hatırım kalır"

Gazeteci Fatih Altaylı yaptığı açıklamada 'Doğuş Grubu'nun boykot listesinde olmasına tepki göstermişti. Doğuş Grubu'nun AK Parti'den önce de olduğunu, sonra da olacağını belirten Altaylı korkudan boyun eğdiklerini ve yapabilecek bir şeyleri olmadıklarını savunarak "Batırıyorlar herifleri" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu duruma Şişli mitinginde tepki gösterdi. Özel, "Parayı bizden kazanıp saraya yanlayan; batmazsan hatırım kalır, batmazsan hatırım kalır" dedi.

Özel isim vermeden Altaylı'ya yüklendi! 'Doğuş Grubu' tepkisi... Şişli mitinginde böyle seslendi: "Batmazsan hatırım kalır"
Melih Kadir Yılmaz

Gazeteci Fatih Altaylı Youtube kanalından yaptığı yayından Doğuş Grubu'nun boykot listesinde olmasından şikayetçi olmuştu.

"BATIRIYORLAR HERİFLERİ"

Doğuş Grubu'nun AK Parti'den önce de var olduğunu hatırlatan Altayı, "AK Parti olmadığı zaman da olur herhalde. Ama Doğuş Grubu bundan nemalanan birisi değil. İş adamları da korku içerisinde boyun eğmişler. Yapacak bir şeyleri yok adamların. Batırıyorlar herifleri. Yeni yeni gruplar var ediyorlar eskilerin üzerine çöküyorlar" demişti.

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"MECBUR KALIYORLAR, KORKUDAN GİDİYORLAR"

Çiğdem Simavi'den örnek veren Altaylı, "Koç Grubu'nun ana kraliçesi Çiğdem Simavi. Gitti Espressolab'de poz vermek zorunda kaldı. Sence keyfinden mi? Hayatında acaba bir kere gitti mi Çiğdem Hanım oraya. Mecbur kalıyorlar, korkudan gidiyorlar. Doğuş Grubu sence iktidar sopasını kafasına yemekten çok mu memnun? Milyar dolarların var özgür değilsin çok mu memnun? Değil... Ama ne yapsın korkuyor. Tepesine biniveriyorlar" şeklinde konuşmuştu.

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ÖZEL'DEN 'DOĞUŞ GRUBU' TEPKİSİ: "BATMAZSAN HATIRIM KALIR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Fatih Altaylı'nın bu değerlendirmesine sert şekilde tepki gösterdi. Özel Şişli'de yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

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"'Doğuş Grubu aslında size uzak değil bak bak bak. Ama ne yapsınlar baskı altındalar çok korkuyorlar. Bir de böyle olursa batabilirler'

Parayı bizden kazanıp saraya yanlayan; batmazsan hatırım kalır, batmazsan hatırım kalır "

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Şişli Özgür Özel boykot
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
özel haklı
batsın
Ülkedeki siyasete bak harika vallahi
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