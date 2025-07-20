Özel, Mehmet Murat Çalık ile görüşme hakkını annesine verdi! CHP liderinden miting çıkışı... 2 şart sunup "Gözden geçirebiliriz" dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastanede yatan Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu ve Çalık'ın annesi ile görüşeceğini duyurdu.

Mehmet Murat Çalık ile görüşme hakkını Çalık'ın annesine devrettiğini söyleyen Özel, "Murat Çalık'ı ve ailesini ziyaret etmek için buraya geldim. Hematoloji bölüm başkanı değerli hocamız bana eşlik ederek sayın Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret edebileceğim söylendi. Hocamız ön bilgilendirmede dün Trabzon'da akşam uçakta bir siyasetçi olarak herkesle temas halinde olan birisi olarak hematoloji kliniğine girip çıkmamın herkes açısından riski artırdığı bilgisini benimle paylaştı. Bunun üzerine ben bir a4 kağıdına bu durumumu kendim değerlendirdiğimi ve ona duygularımı bir mektupla yazdığımı doğru bulduğumu söyledim. Hocamızın da yetkililerin de onayıyla bana verilen o bir kişilik görüşme hakkını da sayın Mehmet Murat Çalık'ın annesine devrettim" dedi.

"EN YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Bu durumu Çalık'ın annesine de aktardığını söyleyen Özel, Çalık'ın annesinin de memnun olduğunu belirtti ve "Mahkum kliniğinin hematoloji hastaları uygun olmadığı konusunda oradaki hocalar bir irade koymuşlar. Ve tıbben gerektiği için kendi kliniklerine çekmişler. Adalet Bakanlığı yetkilileri de gerekli anlayışı göstermiş. Tedavisi için gereken yapılacak. Tetkikler için en doğrusu yapılacak. En yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YARIN HAKİMLER SAVCILAR KURULU'NA ŞİKAYET EDECEĞİM"

Çalık'ın tedavi süreciyle ilgili yaşananlara da tepki gösteren Özel, "O sürecin tamamı o git gel falan 19 Mart darbe sürecinin yürüttüğü bir iştir. Zulüm rejiminin zulmüdür. Ama buraya geldikten sonra bu hematoloji kliniğine yattıktan sonra biz doğruları yapacağız. Doğruların yapılmasını bekleyeceğiz. Aksi takdirde lüzumsuz bir tansiyon ortaya çıkıyor. Mehmet Murat Çalık'ı kendi evine 40 dakika mesafeden anası bu haldeyken onu alıp da Buca'ya nakletmek sonra hastaneye oradan başka hastaneye... Bu Nazi Almanya'sında olur. Bu düşman hukukudur. Ama o düşman hukukunun hesabını verecek olanlar AK Toroslar çetesidir. Yarın Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayet edeceğim. Sonuna kadar bu mücadele belki yıllar sürecek ama ben sonuna kadar AK Toroslar çetesinin tepesindeyim" şeklinde konuştu.

"KENDİSİNE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Öte yandan Mehmet Murat Çalık da Özel'e teşekkürlerini iletti. Çalık'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, bugün beni ve ailemi ziyarette bulundu. Üstelik kendi görüş hakkını anneme devretmiş. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun" dedi.

ÖZEL: "'MİTİNGLERE SON VERMELİLER' İFADELERİ ALTERNATİF KANALLARDAN ULAŞIYOR"

Öte yandan Medyascope’un sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendilerine resmi olmayan kanallardan "Ekrem İmamoğlu’nun arkasından çekilip, mitinglere son verme" mesajları geldiğini söyledi.

Özel konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunlara yer verdi:



"Kelime arasında zaten bunları hep duyuyorsunuz 'Ekrem İmamoğlu’nun arkasından çekilmeliler, mitinglere son vermeliler, Ankara siyaseti yapmalılar' gibi ifadelerini aracılar kanalıyla, zaman zaman alternatif kanallardan ulaşıyor. Ama bu böyle resmi kurulmuş bir diyalog kanalı değil. O ayrı bir şey ama şunu söyleyelim, biz mitingleri boşuna yapmıyoruz.

ÖZEL MİTİNGLERİ BİTİRMEK İÇİN 2 ŞART SUNDU

Bu kadar zulüm varken bizim sessiz kalmamız, duyarsız kalmamız ya da toplumdaki bu öfkeyi, tepkiyi örgütlemememiz düşünülemez. Ama örneğin tutuksuz yargılama ortamının sağlandığı, TRT’den ve isteyen tüm kanallardan sansürsüz özgürce bütün yargılamanın yayınlandığı bir ortamda belki CHP miting takvimini gözden geçirebilir. Zaten bu mitingler tepki mitingleri, eylem bunlar. Bizim amacımız arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturmak.

"AMACIMIZ ARKADAŞLARIMIZI YARGILANMAKTAN KURTARMAK DEĞİL"

Bakın bu mitinglerde amacımız arkadaşlarımızı yargılanmaktan kurtarmak değil. Biz adil, şeffaf yargılanmak ama tutuksuz yargılanmak ve milletin verdiği görevi yapmaya devam etmelerini sağlamak istiyoruz. Erdoğan hiçbir zaman tutuklanmadı, hiçbir zaman gözaltına alınmadı. Cezası kesinleşene kadar Erdoğan’ı kimse ne zorla aldı götürdü, ne gözaltında tuttu, ne tutuklu tuttu. Biz Erdoğan’a yapılan muamelelerinin bize yapılmasına razıyız.”