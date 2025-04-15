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Özel okulda 6 kız öğrenciyi 2 yıl boyunca istismar etmişti... Mahkemede savunması 'pes' dedirtti! 'Sevecen olmam istendi'

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki özel okulda 2 yıl boyunca 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen tutuklu öğretmen M.A. (45) hakkında, 204 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Özel okulda 6 kız öğrenciyi 2 yıl boyunca istismar etmişti... Mahkemede savunması 'pes' dedirtti! 'Sevecen olmam istendi'
Begüm Özkaynak

Kartepe ilçesindeki özel okulda sınıf öğretmeni olan M.A., iddialara göre, 2023-2024 yıllarında 6 kız öğrenciye farklı zamanlarda cinsel istismarda bulundu. Şikayet üzerine 7 Ocak’ta gözaltına alınan M.A., 8 Ocak’ta sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

"SEVECEN OLMAM İSTENİYORDU"

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede M.A.’nın 12 yaşından küçük çocuklara nitelikli cinsel istismarda bulunduğu ve tehdit ettiği belirtildi. M.A., savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları reddedip, 22 yıllık evli ve 1 çocuğunun olduğunu söyledi. M.A., "3 yıldır özel okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bizden, okulun özel olması sebebiyle öğrencilere daha sevecen ve ilgili yaklaşılması isteniyordu. Okul dışında öğrencilerle bir görüşmem olmadı" diyerek iddiaları reddetti.

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204 YILA KADAR HAPİS TALEBİYLE AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Savcı, M.A. hakkında 4 çocuğa karşı 'Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan, şüphelinin eğitimci olması nedeniyle ve kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle yarı oranında artırım uygulanarak 15 yıldan 39 yıl 4 ay 15 güne kadar, 2 çocuğa yönelik 'Çocuğun cinsel istismarı' suçu kapsamında yine aynı maddeden artırımla 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 1 çocuğa yönelik 'Tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianame, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu M.A.'nın yargılanmasına 10 Temmuz’da başlanacak.

(DHA)

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