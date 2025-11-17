HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Özel okulda skandal iddialar... Öğretmen, tuvaletlere kamera yerleştirip görüntüleri suç ağına satmış: Okul yönetimi ise göz yummuş!

Adana'daki bir kolejde iğrenç bir skandala imza atıldı. İddialara göre bir öğretmen, tuvaletlere kamera yerleştirerek diğer öğretmen ve öğrencilerin görüntülerini internet üzerinden sattı. Sapık öğretmenin bu eylemine 2019 yılından bu yana devam ettiği de gelen bilgiler arasında. Öğretmen evinde yapılan arama sonucu tutuklanırken, okul yönetiminin konudan haberdar olduğu ve göz yumduğu iddia edildi. İşte skandal olayın detayları!

Özel okulda skandal iddialar... Öğretmen, tuvaletlere kamera yerleştirip görüntüleri suç ağına satmış: Okul yönetimi ise göz yummuş!

Son Mühür'den Alper Temiz'in haberine göre, Adana'da bir öğretmen özel bir kolejde 2019 yılından bu yana öğrenci ve öğretmenlerin uygunsuz görüntülerini, tuvaletlere yerleştirdiği gizli kamerayla kayıt altına alıyor. Gelen bilgiler göre, okul yönetiminin durumu bilmesine rağmen müdahale etmemesi ise skandalın bir başka boyutu... Kayıt altına alınan öğretmenlerin ise tehdit edildiği ifade edildi. Elde edilen görüntülerin yurt dışındaki bir suç ağına satıldığı belirtiliyor.

Özel okulda skandal iddialar... Öğretmen, tuvaletlere kamera yerleştirip görüntüleri suç ağına satmış: Okul yönetimi ise göz yummuş! 1

KAMERAYI FARK EDEN ÖĞRETMEN TEHDİT EDİLMİŞ

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, okulda görevli bir kadın öğretmen tuvalette ışık yansımasını fark ederek tavandaki gizli kamerayı buldu.

Öğretmen, durumu bildirdikten sonra tehdit edildiğini belirtti.

Yaşadığı korku üzerine kendisini bir odaya kilitleyip polisi aradı.

Özel okulda skandal iddialar... Öğretmen, tuvaletlere kamera yerleştirip görüntüleri suç ağına satmış: Okul yönetimi ise göz yummuş! 2

EVİNDEKİ ARAMADA GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri olay yerine gelerek okulda ve şüpheli bilişim teknolojileri öğretmeninin evinde arama yaptı.

Aramalarda çok sayıda kamera, dijital depolama cihazı, öğretmenlere ve öğrencilere ait kişisel görüntüler ele geçirildi.

SKANDAL İDDİA: 'OKUL YÖNETİMİ DURUMDAN HABERDAR'

İddialara göre okul yönetimi, olaydan yıllar önce haberdardı ancak gerekli adımları atmadı.

Olayın duyulmaması için okuldaki işçilere ve öğretmenlere baskı yapıldığı, hatta bazı kişilerin tehdit edildiği öne sürüldü.

Veliler, okulun uzun süredir güvenlik ve etik sorunlarla gündemde olduğunu belirterek Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

KONUŞAN ÖĞRETMENLERİ TEHDİT ETMİŞLER

Okul yönetimi, okulun "zarar görmemesi" için ön almaya çalıştı. Okulun yönetiminin, öğretmenlerin olaya dair konuşmaması için uyarıda bulunduğu ve olay hakkında konuşan öğretmenleri de tehdit ettiği belirtiliyor.

GÖRÜNTÜLER YURT DIŞINDAKİ BİR SUÇ AĞINA SATILMIŞ

Tutuklanan öğretmenin dijital verileri üzerinde yapılan incelemelerde, görüntülerin yurt dışındaki bir suç ağına satıldığına dair bulgulara ulaşıldı.

Emniyet'in bilişim birimleri, olayın bağlantılarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı, okul yönetiminin olaya dair olası ihmali konusunda ayrı inceleme başlattı.

Eğitim sendikaları ise yaşananları “mahremiyetin ağır ihlali” olarak tanımlayarak, tüm eğitim kurumlarında benzer risklere karşı kapsamlı denetim talep etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beykoz’da korkutan yangın: Garaj ve otomobil yanarak adeta kül olduBeykoz’da korkutan yangın: Garaj ve otomobil yanarak adeta kül oldu
Batman’da parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardıBatman’da parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Anahtar Kelimeler:
Adana özel okul gizli kamera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Şehit cenazesindeki gülüşmeler sonrası skandal paylaşım! Bu kez oğlu...

Şehit cenazesindeki gülüşmeler sonrası skandal paylaşım! Bu kez oğlu...

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Kilo verdi imaj değiştirdi! Galada görenler tanıyamadı

Kilo verdi imaj değiştirdi! Galada görenler tanıyamadı

Bitcoin'de büyük çöküş! Son 6 ayın dibini gördü...

Bitcoin'de büyük çöküş! Son 6 ayın dibini gördü...

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.