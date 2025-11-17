Özel okulda skandal iddialar... Öğretmen, tuvaletlere kamera yerleştirip görüntüleri suç ağına satmış: Okul yönetimi ise göz yummuş!

Son Mühür'den Alper Temiz'in haberine göre, Adana'da bir öğretmen özel bir kolejde 2019 yılından bu yana öğrenci ve öğretmenlerin uygunsuz görüntülerini, tuvaletlere yerleştirdiği gizli kamerayla kayıt altına alıyor. Gelen bilgiler göre, okul yönetiminin durumu bilmesine rağmen müdahale etmemesi ise skandalın bir başka boyutu... Kayıt altına alınan öğretmenlerin ise tehdit edildiği ifade edildi. Elde edilen görüntülerin yurt dışındaki bir suç ağına satıldığı belirtiliyor.

KAMERAYI FARK EDEN ÖĞRETMEN TEHDİT EDİLMİŞ

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, okulda görevli bir kadın öğretmen tuvalette ışık yansımasını fark ederek tavandaki gizli kamerayı buldu.

Öğretmen, durumu bildirdikten sonra tehdit edildiğini belirtti.

Yaşadığı korku üzerine kendisini bir odaya kilitleyip polisi aradı.

EVİNDEKİ ARAMADA GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri olay yerine gelerek okulda ve şüpheli bilişim teknolojileri öğretmeninin evinde arama yaptı.

Aramalarda çok sayıda kamera, dijital depolama cihazı, öğretmenlere ve öğrencilere ait kişisel görüntüler ele geçirildi.

SKANDAL İDDİA: 'OKUL YÖNETİMİ DURUMDAN HABERDAR'

İddialara göre okul yönetimi, olaydan yıllar önce haberdardı ancak gerekli adımları atmadı.

Olayın duyulmaması için okuldaki işçilere ve öğretmenlere baskı yapıldığı, hatta bazı kişilerin tehdit edildiği öne sürüldü.

Veliler, okulun uzun süredir güvenlik ve etik sorunlarla gündemde olduğunu belirterek Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

KONUŞAN ÖĞRETMENLERİ TEHDİT ETMİŞLER

Okul yönetimi, okulun "zarar görmemesi" için ön almaya çalıştı. Okulun yönetiminin, öğretmenlerin olaya dair konuşmaması için uyarıda bulunduğu ve olay hakkında konuşan öğretmenleri de tehdit ettiği belirtiliyor.

GÖRÜNTÜLER YURT DIŞINDAKİ BİR SUÇ AĞINA SATILMIŞ

Tutuklanan öğretmenin dijital verileri üzerinde yapılan incelemelerde, görüntülerin yurt dışındaki bir suç ağına satıldığına dair bulgulara ulaşıldı.

Emniyet'in bilişim birimleri, olayın bağlantılarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı, okul yönetiminin olaya dair olası ihmali konusunda ayrı inceleme başlattı.

Eğitim sendikaları ise yaşananları “mahremiyetin ağır ihlali” olarak tanımlayarak, tüm eğitim kurumlarında benzer risklere karşı kapsamlı denetim talep etti.