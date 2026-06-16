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"Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme" sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, "2026 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme" sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

"Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme" sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmeye ilişkin kılavuz 24 Nisan 2026 tarihinde yayımlanmıştı.

"Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme" sonuçları açıklandı 1

"ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME" SONUÇLARI

Bu doğrultuda müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekler ve öğretmen olarak atanacak adayların 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda yaptığı başvurular sonuçlandı. Görevlendirilmesi yapılan yöneticilerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yapılacak. Öğretmen atama sonuçları, 26 Haziran'da ilan edilecek.

Sonuçlar Millî Eğitim Bakanlığı ana sayfası ile MEB Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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meb MEB sınav uygulama takvimi
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