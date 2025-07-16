Özel 'Tarihte ilk kez' diyerek anket sonuçlarını açıklamıştı: "Yüzde 40'ları görüyoruz" AK Parti'den yanıt geldi

Son dönemde siyasetin gündemi oldukça yoğun geçiyor. Yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler toplumda siyasi partilerin oy oranlarını da doğrudan etkiliyor. CHP lideri Özel'in her açıklamasında öne çıkan 'Anketlerde öndeyiz' ifadelerine AK Parti cephesinden yanıt gecikmemişti. Son olarak Özel geçen ay yaptığı açıklamada, CHP'nin oyunun yüzde 40'lara dayandığı iddialarına AK Parti'den yanıt geldi. İşte tüm detaylar!

1977'DEN BERİ İLK DEFA...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Haziran günü Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada partisinin yaptırdığı son anketin detaylarını paylaşmıştı.

CHP lideri Özel "An itibarıyla 12 Haziran'da sahadan dönen ilk haziran ayının anketi gelmiştir. Kararsızlar dağıtılmadan Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin 5,5 puan önündedir. İlk kez ilk kez yüzde, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın üzerinde bir oranla Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde diyeceğim, 1977'de 41.4 var ama o zaman anket yok. Tarihte ilk kez ankette yüzde 40'ı görüyoruz. AK Parti ile 6 puan, 6,5 puan farkı görüyoruz kararsızlar dağıtıldıktan sonra. Dağıtılmadan öncesini söyledim" demişti.

AK PARTİ'DEN CHP'YE YANIT! ANKET SONUCU AÇIKLANDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin anket sonuçlarına dair şunları söyledi:

"Anketlerde CHP’nin 5-6 puan önde olduğunu söyleyenler, Kılıçdaroğlu’nun zamanında yüzde 60-65 oranda seçileceğini söylüyorlardı. Yalan söylüyorlar. O zaman da yalan söylüyorlardı, şimdi de yalan söylüyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Özel, 'Yüzde 29 ile seni orada oturtmam' dedi. Ben de korktum. Çok net söylüyorum yüzde 29 ile o koltukta oturulmayacaksa Özgür Özel’in koltuğunu bir an önce terk etmesi lazım. Çünkü onun partisi 28.

'Kim cumhurbaşkanı olsun' diye sorduğunuzda açık uçlu, onun yarısına bile erişemiyor, partisinin yarısına bile erişemiyor.

"36-38 ARALIĞINDAYIZ"

Net söylüyorum. Biz kasım-aralık itibarıyla 1’inci parti konumuna tekrar yükseldik. Biz 36-37-38 yani 36-38 aralığındayız. Bu değişiyor, dalgalı bir şey. O zamanlardan beri de yani kasım-aralıktan beri de CHP 30'un altında, diğer partiler de sıralanıyorlar. Ama üç aşağı beş yukarı rakamlar böyle. Yalana müracaat ederek toplumu germenin hiçbir anlamı yok."

Kaynak: DHA-NefesBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır