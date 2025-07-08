Özgür Özel, Ahmet Hamdi Çamlı'yı tiye aldı! Suç duyurusunda bulunacaklarını ilan etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında Ahmet Hamdi Çamlı’nın cumhuriyet hakkında kullandığı tepki çeken o ifadeler üzerinde çok sert açıklamalarda bulundu. Özel açıklamasında ve Çamlı için 81 ilden suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayarak tüm illerdeki CHP il başkanlıklarına talimat verdiğini duyurdu.

İşte Özgür Özel’in yaptığı açıklamasının satır başları:

"Erdoğan'ın şoförlüğünden milletvekilliğine kadar yükselen biri var. Yeliz. Bu Yeliz'i bilmeyen olur. Bu Ahmet Hamdi Çamlı diye bir organizma var. Böyle insana benziyor mu organizma? Bu bu organizma mecliste bu tek adam rejimi gelirken bunlar vura kıra rejimi değiştirmeye çalışırken muhalefet partileri direnirken o büyük mücadele günlerinde birisi abuk subuk bir yayın yapıyor.

Kullanıcının adı Yeliz. Rezil rezil yorumlar muhalefet milletvekillerine bir sürü hakaretler, bir sürü rezillikler. Sonra bu beceriksiz ekrana bir basıyor. Kamera bir dönüyor.

O iğrenç bıyıklarıyla karşınızda Ahmet Hamdi Çamlı. Yeliz. Yeliz. Yeliz. Türkiye'deki bütün yelizlerden özür diliyorum. Türkiye'deki bütün yelizlerden özür diliyorum. Türkiye'deki Yelizleri görünce Yeliz ama bunu görünce Yeliz diyor insan. 1923'e kanlı darbe demiş. Yeni bir devlet kurmaktan bahsediyor. Bu alçaklığı tabii cehaletle falan açıklayamayız.

Artık Atatürk'ün gençliğe hitabesinde dediği gibi gaflet ve delaletin ölçüsü ötesinde bir ihanet çizgisindedir kendisi. Sayın Erdoğan'ın bu hadsizliği kınamasını bekledik, kıramadı.

Partisinin kınamasını bekledik. Kimi kafi görmüş bunu. CHP'de birinin dili sürse ya dili sürse. Sonrasında genel başkan ne derse desin. Grup başkan vekilleri ne derse desin. Hatta tank palet fabrikasını satmışlar. Katarlılara satmışlar.

Ali Mahir Başkan o dönem yeni milletvekili konuşma sırasında diyor ki "Ordu Katarlılara satılmış. Vay orduya satılmış." dedin. Türkiye'yi ayağa kaldıranlar bu alçak bu ifadeleri kullanıyor. Ömer Çelik sade suya trit bir tweet atmış. Şöyle diyor. Türkiye Cumhuriyeti göz bebeğimizdir. Biz cumhuriyetimizi seviyoruz ona gözümüz gibi bakıyoruz.

Güya bu bu Ahmet Hamdi'nin yaptığı rezilliği bununla onarıyor. Kimi de kimi de bunu almış diyor ki tamam Ömer Çelik'in dediği geçerlidir. Çok daha vahim olanı. Geçtim AK Parti Tayyip Erdoğan susuyorsa Ömer Çelik etrafından dolanıp adını vererek kınayamıyorsa AK Parti disiplin işlemi yapamıyorsa bakanlar her şeyde sıraya giren Fahrettin bunlara sıraya sokuyor. İp gibi olun diyor bakanlara. Bir tweet tas dağıtıyor.

Hadi bakayım bir buçuk saatiniz var ip gibi olun hepsi diziliyorlar. Fahrettin Altun'un gösterdiği istikamette Fahrettin Altun bu bakanları tespih gibi dizip bunu kınamıyorsa bu normal bir şeydir. Demek ki milletimiz bilsin. Bu ülkenin yüzde 90'ı, 95'i 97'si Atatürk'ü sevdiğinden bahseder.

Oy verilen AK Parti, oy verilen AK Parti Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete düşmanlık eden Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti ilanına kanlı darbe diyen bir alçağı kınayamamaktadır, cezalandıramamaktadır, sahiplenmektedir.

Onun sözü AK Parti'nin sözüdür. Çok daha vahimi şu ana kadar herhangi bir savcının hani her şeyde resen soruşturma başlatıyorlar ya resen soruşturma başlatmamış olmasıdır. Bir iftiracının sözüne kapıya dayanıp şafak operasyonları yapanların bir kelime bir kelime bunun üzerinde söz kurmayıp gidip de bu kişiyi almayıp buna dava açmayıp adeta rejimin aparatı olduklarını ve ayıp tarafı şudur ki cumhuriyet bu devlet sizin makamınıza cumhuriyet başsavcısı unvanını vermiş.

Unvanınızda taşıdığınız cumhuriyetin kurulduğu 1923'e kanlı darbe diyen birine haddini bildirmeyen, hesabını sormayan, soruşturma açmayan o unvanı da hak etmiyor. Bu cumhuriyetin size verdikleri size verdiği unvanlar da ödediği her kuruş maaş da haram zıkkım olsun hepinize. Haram zıkkım olsun.

81 İL BAŞKANINA TALİMAT VERDİ! SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Buradan bütün milletvekillerimiz Grup Başkan vekillerimiz zaten grubu bilgilendirecekti. Buradan canlı yayında söyleyeyim. Bütün milletvekillerimiz ve 81 il başkanımız kendi illerinde re'sen harekete geçmeyenlere suç duyurusunda bulunarak o 81 ilden birinden bir savcı çıkacak hesap soracak. Bir şey daha var. Hani diyoruz ya kazanmak için ne lazım? Ahlaki üstünlük psikolojik üstünlük çoğunluk enerjisi. Hani diyorlar ya nasıl oluyor ya? Amasya'da böyle miting. Amasya tarihinin en büyük mitingini yazın ortasında gece vakti yapıyor CHP.

Bayburt'ta 800 oy aldığı Bayburt'ta 15.000 kişiyle miting yapıyor CHP. Nasıl oluyor ya? Konya'da Tayyip Bey'in kaçtığı meydanı dolduruyor CHP. Ahlaki üstünlük burada. Bakın o Ahmet Hamdi Çamlı denen organizma iğrenç paylaşımının altına anket koymuş. Katılıyorum, katılmıyorum. Kendisine katılanların oranı %5 katılmıyorum diyenler %95. Savcılar re'sen harekete geçmediyse büyük ihtimalle bu paylaşımı görmemişlerdir ya. Paylaşımı görenlerin sayısı 4.4 milyon kişi bir gecede. Bütün Türkiye'nin haberi olan ve %95'in katılmıyorum dediği aslında milletin vekiliyim diye gerçi öyle de demiyor da kendine milletin vekiliyim dersaadet vekili diyor kendine. Milletin vekiliyim diye yola çıkan utanmadan hepimizin, hepinizin vergileriyle bu meclisten emekli maaşı alan adamın düştüğü şu hale bakın. İşte bu AK Parti siyasetinin geldiği yerdir. Ahlaki üstünlük de burada psikolojik üstünlük de burada çoğunluk enerjisi de burada. Al sana al sana.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır