Özgür Özel "Bir talimatla biter, var mısınız?" diye sordu: 'Olağanüstü' toplantıda gündem yaratacak çıkış

Türkiye neden Gazze'ye havadan yardım göndermedi? Sayın bakanlarım, gözünüzün içine bakarak söylüyorum: 1974'te bütün dünya "Yapma" derken, o kadar teknolojik imkansızlıkların içinde adaya askerin dışında tanksavarları, her türlü mühimmatı, hastaneleri indiren Hava Kuvvetlerine bırakın, Filistin'deki açlığı bitirsin. Bu Meclis çalışmaya devam etmelidir. 1974’teki o koalisyon, Filistin için her türlü desteği verebiliyor, ABD’ye meydan okuyabiliyordu. Kıbrıs’ta ‘Acaba bu gece bizi mi katledecekler?’ diye bekleyen masum kızlar, gökyüzüne bakıp ‘Bizimkiler geliyor’ diyebiliyordu. Filistin’deki çocuklara ‘Bizimkiler geliyor’ dedirtebilecek misiniz? Oraya asker, silah indir demiyorum; oraya mama, su, ekmek yolla.