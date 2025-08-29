Özgür Özel "Bir talimatla biter, var mısınız?" diye sordu: 'Olağanüstü' toplantıda gündem yaratacak çıkış

Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulu, Numan Kurtulmuş'un başkanlığında, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin olağanüstü gündemle toplandı.
ÖZEL İLE BAHÇELİ TOKALAŞTI
Oturuma katılan Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'nin tokalaştığı an kameraya yansıdı.
Öte yandan milletvekili sandalyelerine, Türkiye ve Filistin bayrakları ile Filistin Kefiyesinin yer aldığı atkılar bırakıldığı görüldü.
ÖZGÜR ÖZEL: İSRAİL'İN İKİ KÖTÜ PLANI VAR
Oturumda konuşma gerçekleştiren Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- 70 bin masum öldürüldü. On binlerce masum yerinden edildi. İsrail'in iki kötü planı var; biri Kudüs'ü bölmek, diğeri Gazze'yi işgal etmek.
'İSRAİL İLE TİCARET' TEPKİSİ
- 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ile ticaretin kesilmesini istedik, iktidar yalanladı. İsrail ile ticaret üçüncü kişiler üzerinden devam etti, bunu da belgeleriyle ortaya koyduk. 2024'te İsrail'e en çok ihracat yapan 5. ülke olmuştuk. Dışişleri Bakanlığı algı ile olguyu birbirine karıştırmayacak. Hak ettiğiniz cevabı alırsınız.
"TRUMP'I KINAMAYI TEKLİF EDİYORUM, VAR MISINIZ?"
- İsrail Filistin'i adım adım yok ediyor. Gazze için karar alınmalı. Erdoğan'ın Trump hassasiyeti var. Filistin hassasiyeti hiç olmadı ki! rump yönetimi, Filistin davasını savunan bir yazı yazan Rümeysa Öztürk kızımızı 45 gün gözaltına tuttu. Erdoğan’ın Rümeysa’yı savunup, Trump yönetimini eleştirdiğini duydunuz mu?
"BİR TALİMATLA FİLİSTİN'DEKİ AÇLIK BİTER"
- Bir talimatla Filistinde yağmur olur açlığı yokluğu bitiririz. Bu bir siyasi karardır, var mısınız? Netanyahu'ya "savaş kahramanı" dediği için Trump'ı kınamayı teklif ediyoruz, var mısınız? Tüm siyasi partilerin genel başkanlarına Filistin'i destek ziyareti öneriyorum, var mısınız? Filistin destek komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz var mısınız?
'KIBRIS' ÖRNEĞİ VERDİ: HAVA KUVVETLERİNE BIRAKIN, FİLİSTİN'DEKİ AÇLIĞI BİTİRSİN
-
Türkiye neden Gazze'ye havadan yardım göndermedi? Sayın bakanlarım, gözünüzün içine bakarak söylüyorum: 1974'te bütün dünya "Yapma" derken, o kadar teknolojik imkansızlıkların içinde adaya askerin dışında tanksavarları, her türlü mühimmatı, hastaneleri indiren Hava Kuvvetlerine bırakın, Filistin'deki açlığı bitirsin. Bu Meclis çalışmaya devam etmelidir. 1974’teki o koalisyon, Filistin için her türlü desteği verebiliyor, ABD’ye meydan okuyabiliyordu. Kıbrıs’ta ‘Acaba bu gece bizi mi katledecekler?’ diye bekleyen masum kızlar, gökyüzüne bakıp ‘Bizimkiler geliyor’ diyebiliyordu. Filistin’deki çocuklara ‘Bizimkiler geliyor’ dedirtebilecek misiniz? Oraya asker, silah indir demiyorum; oraya mama, su, ekmek yolla.
- Bugün Meclisi çalışmalarına devam etmesi, tatile dönmemesi için önerge vereceğiz. Bugün verilecek karar tarihi bir karardır. Tarihin doğru tarafında yer almanızı bekliyorum.
Okuyucu Yorumları 0 yorum