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Özgür Özel "Bunu son dakika haberi olarak verebilirsiniz" diyerek duyurdu: "Cezaevindeyken Ekrem başkanla aramızda uyuşmazlık çıktı"

Son dakika haberi: Silivri'de cezaevinde tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, aralarında yaşanan ilginç meseleyi anlattı. "Ekrem başkanla aramızda bir uyuşmazlık çıktı, sonra kardeşlik hukuku içinde hallettik" diyen Özel "Bunu son dakika olarak verebilirsiniz" ifadesini kullandı.

Özgür Özel "Bunu son dakika haberi olarak verebilirsiniz" diyerek duyurdu: "Cezaevindeyken Ekrem başkanla aramızda uyuşmazlık çıktı"

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ı ziyaret etti.

"BİR TANE BELGE YOK, GİZLİ TANIKLARIN İFTİRALARI VAR"

Ziyaretlerin ardından gazetecilere basın açıklaması yapan Özgür Özel'in değerlendirmelerinden satır başları şöyle:

  • Paraya, pula, rüşvete ilişkin bir tane belge yok, gizli tanıkların iftiraları var. MASAK raporundaki şüpheli görülen her işleme ikna olmuş, buna yanıt veremeyen bir iddia makamı var.

  • FETÖ’cülerin kurduğu kumpasları bugün Zekeriya Öz’ün günce hali kurmaktadır. Kumpas davası kumpasın mekanında görülür. Bu sembolik hatırlatmayı önemsiyoruz.

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“AKŞAM ÖDÜLÜ ALACAK KİŞİ TİMUR SOYKAN”

  • Akşam vereceğim ödülü alacak kişi Timur Soykan’dır. “Skandal düğün” haberiyle ödül aldı. Ama o Timur Soykan bugün saat 11’de randevulaşıp gideceği, ifade vereceği soruşturma için sabahın köründe evinden onlarca polisle alındı. Yıldırmak amacıyla bir kez daha sabah erkenden evlerinden alındılar.

"EKREM BAŞKANLA ARAMIZDA BİR UYUŞMAZLIK ÇIKTI, SONRA HALLETTİK"

  • Ekrem başkanla aramızda bir uyuşmazlık çıktı, sonra kardeşlik hukuku içinde hallettik. Bunu son dakika olarak verebilirsiniz. Traktörlerin cezasını üstlenecekken benim üstleneceğimi öğrenmiş. Dedi ki “Benden erken davranmışsın.” Bunu da kardeş payıyla halledelim dedik. Yarısını Ekrem başkan ödeyecek, yarısını ben ödeyeceğim.

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"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" MESAJI

  • Ekrem başkan Kürtlere görev vermekle suçlanıyor. Kürt meselesi vardır. Yoktu denilerek gözden gelinemez. Terörü kınıyoruz, terörsüz Türkiye istiyoruz.

NE OLMUŞTU?

Yozgat’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için yapılan eylemlere destek vermek üzere düzenlenen konvoya çiftçiler de traktörleriyle destek vermişti.

Özgür Özel, çiftçilere verilen trafik cezasını ödeyeceğini duyurmuştu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel
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