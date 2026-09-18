Özgür Özel'den borsa tepkisi! "İnsanların canına okudular"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa’daki programına cezaevinde tutuklu bulunan Mustafa Bozbey’i ziyaret ederek başladı.

"İNSANLARIN CANINA OKUDULAR"

Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Özel şunları kaydetti:

Birçok masum, maaşından kıt kanaat artırmış, borsada bir şeyler kazanmaya çalışan insanların canına okudular. Borsada 7 milyon yatırımcı var, yarısı 10 bin lira ve altında işlem yapıyor. Bu çaresizlik, umutsuzluk demek.

Tera Fon kapalıyken o fonda kimlerin parası vardı? Amerika’da benzer bir durumda o fonda kimlerin parası olduğu açıklandı, o parayı kazanan insanlardan para alınıp vatandaşlara dağıtıldı.

"PARALARINI ALAMAYABİLİRLER"

İhtimal ki bazıları koydukları paranın 40’ta 1’ini bile alamayacak, bazıları hiç alamayacak.

"YAKINDA SORACAĞIM"

Yakında bazı isimler soracağım bu fonlarda işlem yapıp yapmadığını, hisse alıp satmadığını.

YENİ PARTİ İSMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Ne logoda ne isimde benzerlik var, değişmez.

NE OLMUŞTU?

Tera Portföy, iki fonunda yatırımcıların geri ödeme taleplerinin zamanında karşılanamadığını ve temerrüt oluştuğunu açıkladı. Şirket, nakit ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aralarında Tera’nın da bulunduğu 7 portföy yönetim şirketinin toplam 131 fonunun tasfiye sürecini başlattı. Süreci yürütmek üzere İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi. Fonlardaki varlıkların nakde çevrilerek yatırımcılara payları oranında ödeme yapılması kararlaştırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sorunların sınırlı sayıdaki fonda yaşanan kredi ve nakit sıkışıklığından kaynaklandığını belirtti. Şimşek, piyasanın geneline yayılmış bir risk veya borsanın işleyişinde yapısal bir sorun bulunmadığını söyledi.