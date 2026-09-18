Özgür Özel'den borsa tepkisi! "İnsanların canına okudular"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa’daki programına cezaevinde tutuklu bulunan Mustafa Bozbey’i ziyaret ederek başladı.
Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Özel şunları kaydetti:
Tera Portföy, iki fonunda yatırımcıların geri ödeme taleplerinin zamanında karşılanamadığını ve temerrüt oluştuğunu açıkladı. Şirket, nakit ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aralarında Tera’nın da bulunduğu 7 portföy yönetim şirketinin toplam 131 fonunun tasfiye sürecini başlattı. Süreci yürütmek üzere İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi. Fonlardaki varlıkların nakde çevrilerek yatırımcılara payları oranında ödeme yapılması kararlaştırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sorunların sınırlı sayıdaki fonda yaşanan kredi ve nakit sıkışıklığından kaynaklandığını belirtti. Şimşek, piyasanın geneline yayılmış bir risk veya borsanın işleyişinde yapısal bir sorun bulunmadığını söyledi.
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