Özgür Özel'den cani Selçuk Tengioğlu'nun AKM'ye gelişine çarpıcı yorum: "'Evladına acımamış, sana mı acıyacak' diye tehdit ediyorlar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çirkin saldırının yankıları sürüyor. Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreni çıkışı Özel'e saldıran 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

TÜSİAD'LA GÖRÜŞME

Özgür Özel bugün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel şunları kaydetti:

"Ziyaretimizde Türkiye’nin demokrasi, adalet, kalkınma talebini, birlikte adilce bölüşmeye ilişkin taleplerini ilettik. Üzerinde mutabakata varılan nokta hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve bunun Türkiye ekonomisine yapacağı pozitif katkı. TÜSİAD zaten hukukun üstünlüğüne vurgu yapıyor.

AKM ÖNÜNDEKİ SALDIRI: "'EVLADINA ACIMAMIŞ, SANA MI ACIYACAK' DİYE TEHDİT EDİYORLAR"

O kişinin tesadüfen oraya gelmiş herhangi bir kişi olması ihtimali Taksim Meydanı’na Kutup Yıldızı’nın düşmesiyle aynı ihtimaldir. Bir katil, yani öldürmekle tehdit ediyorlar “Ayağını denk almazsan” diye. Evladını öldürmüş, “Evladına acımamış, sana mı acıyacak” diye tehdit ediyorlar.

"İŞLEDİĞİ SUÇUN HESABINI VERMELİ"

Hakkında işlem yapılmamış olması, ülkeyi yönetenlerin bu riski ne kadar doğru analiz ettiğini gösterir. Birilerinin işlediği suçun hesabını vermesi lazım. Sabırla bekliyorum. Sokaktaki serseriden ders alacaksak hiç bu yollara çıkmazdık. İddialara yanıt vermem.

'KISA MESAFE' DİYALOĞU DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan ziyaretin ardından İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Özel ile yürürken "Kısa mesafeli ama arabayla geldiniz" dedi. Bunun üzerine Özel gülümseyerek "Geçen yürüdük, başımıza bir şey geldi diye herhalde" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; İstanbul'da hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel'e bu sırada yanına yaklaşan bir kişi saldırıda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır