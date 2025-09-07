HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

CHP'de hareketli günler bitmiyor. İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanması ardından YSK'ya yapılan başvuru derken şimdi de gündem artık 15 Eylül'deki mahkeme kararına döndü. CHP lideri Özgür Özel kritik dönemle ilgili stratejilerini açıklarken son dönemin tartışılan ismi Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili son görüşmelerini de anlattı.

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı
Ufuk Dağ

CHP bir kez daha olağanüstü kurultaya gidiyor. 21 Eylül'deki kurultay öncesinde gözler 15 Eylül'deki mahkeme sonucuna çevrildi. CHP lideri Özgür Özel kritik dönemece girilmeden önce Nefes Gazetesi temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Birçok önemli konuya değinen Özel'in Kılıçdaroğlu'yla ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Özgür Özel den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı 1

"KILIÇDAROĞLU'NA YARIŞALIM DER MİSİNİZ?"

Özel “15 Eylül’de mahkeme kararı sonucunda Kemal Bey ya da başka biri kayyum olarak geldi, siz 21 Eylül’deki olağanüstü kurultayda ona bırakın kayyumu buyurun gelin yarışalım çağrısı yapar mısınız” sorusuna şu yanıtı verdi:

-“Zaten her olağanüstü kongre bu demek aslında. 21 Eylül’deki kurultay herkese açık şu anda aklından kayyum geçen kim varsa zaten gelip aday olup yarışabilir. Delege ortada ve o çok laf söyledikleri İstanbul delegesi de yok. Ben dahi oy kullanmayacağım. Doğal delege olduğum için PM ve MYK üyesi olduğum için. Geçmiş kurultaydan delegelik kazanmış ve İstanbul kurultayıyla delege olmuş kimse yok.

-Alınan bu kurultay kararı, partiye kayyum da gelse ne karar çıkarsa çıksın uygulanması gereken bir karar. O yüzden de teknik ve hukuki yönü kuvvetli bir hamle. Yani bir siyasi meydan okumadan ziyade hukuki ve teknik olarak kör düğümü çözüyor. Kayyum ihtimaline karşı kayyumun da engel olamayacağı, butlan kararının da engel olamayacağı delege talepli bir şey bu. Yeni bir genel başkan daha seçilecek bunun üstüne ve bitmiş olacak.

"ADAY OLMAK İSTEYEN BUYURSUN GELSİN"

-Aday olmak isteyen buyursun gelsin olağanüstü kurultayımızda aday olsun. Çok kısa ömürlü olur gelen butlan ya da kayyum ise. İstanbul Kongresi için de aynı şey geçerli. Kayyum atanan Gürsel Bey gidip kongrede aday olabilir. Delege onu seçerse seçilmiş il başkanı olur. Başımın üstünde yeri var. Gelir hemen en öne oturur İstanbul il başkanı olarak. Biz hukukun gerektirdiği bütün tedbirleri almak durumundayız. Yoksa meydan tamamen onlara kalır.”

Özgür Özel den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı 2

KILIÇDAROĞLU İLE NE GÖRÜŞTÜ?

Özel “Bu süreçte Kemal Bey’le görüşmeyi düşünüyor musunuz” sorusunu şöyle yanıtladı:

-“Üç gün önce görüştüm. 8 Eylül’de örgüt temsilcileri meclisi var. Kemal Bey oranın doğal üyesi tüzükten dolayı önceki genel başkanlar üyedir. Hem onu hatırlattım. Böyle bir olanak var. Böyle bir toplantı var ve doğal üyesiniz. Benim davet etmem uygun olur diye ben davet ediyorum dedim.

-Bir de 9 Eylül’deki programa davet ettim. Anıtkabir ve akşam programı var. Onlara davet ettim. Hem de hal hatır sordum genel olarak sohbet ettik ama hani bu konulara hiç girmedik.”

"TATSIZ DİYALOĞA DÖNEBİLİR"

Özel “CHP içindeki bu tartışmalar iktidar partisine hayat öpücüğü gibi görünüyor. Kemal Bey’in ekibiyle ‘Bu iş ne olacak’ diye temas yok mu” sorusunu şu yanıtı verdi:

-“Mersin, Adana ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları ile Engin Özkoç, Kemal Bey’e geçen duruşma öncesi gittiler, konuştular. O süreçte Kemal Bey’le bir ortak zeminimiz olmadığı için yani eğer böyle bir karar gelirse görevi kabul edecek gibi olunca bizim bu konuyu açmamız iki genel başkan arasında boşu boşuna bir anlaşmazlık noktasını konuşma, bir tatsız diyaloğa dönebilir yani. O yüzden konuyu açmadık.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralıBursa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Ordu'da sağanak sonrası sel ve su baskınlarıOrdu'da sağanak sonrası sel ve su baskınları

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP mahkeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Doktor ve eşi feci şekilde can vermişti! Bilirkişi raporu ortaya çıktı

Doktor ve eşi feci şekilde can vermişti! Bilirkişi raporu ortaya çıktı

Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.