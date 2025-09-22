Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Trump'a Netanyahu'nun soykırımcı olduğunu söyle, seni karşılayıp elini sıkacağım"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gençlik Kolları Genel Başkanı Erdem Kara ve çok sayıda ilçe yöneticisi, "31 Ocak Çağlayan Davası" kapsamında bugün saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'nde hâkim karşısına çıktı. Duruşma, 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülürken, Özgür Özel dava sonrası Çağlayan'da açıklamalarda bulundu.

"YARGI KUMPASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Özgür Çelik'e siyasi yasak vermek için açılan bir yargı kumpası ile karşı karşıyayız. Kendisi ile baş edemedikleri için yapıyorlar. Özgür Çelik ve arkadaşlarımız bugün yargılanmadı, yargıladılar. Özgür Çelik ve arkadaşlarımıza ceza vermeye kalkarlarsa kendi tarihlerine kara bir leke sürmüş olurlar."

"AYIPLI LAFLAR BUNLAR"

Özel, 18 Eylül'de yaptığı konuşmada Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın oğluyla İstanbul'da gizli bir görüşme yaptığını iddia etmişti. Babasıyla aynı isimli Donald Trump Jr'ın Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü öne sürmüştü. Özel, Erdoğan'ın Trump ile görüşmek için 'Bize randevu verirse 300 Boeing alacağız, F-16 satın almayı konuşacağız" demişti. Özel'in bu açıklamalarının ardından Erdoğan, “Sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor” açıklamasında bulundu. Özel Çağlayan'da yaptığı açıklamada, "Bu ayıplı ifadeler bunları yapmamak lazım. Maksadına bakarsan Trump beni doğruladı Erdoğan böyle diyorsa onu yalanlamış oluyor" dedi.

"ERDOĞAN'I ESENBOĞA'DA KARŞILAYACAK, ELİNİ SIKACAĞIM"

Konuşmasının devamında Özel şunları söyledi:

"Sonra AA emekçisine kendisine soru sordurtuyor. Hem de Boeing siparişini alacağımı canlı yayında söyleyeceğim dedikten sonra Trump, Erdoğan'ı bekliyorum diyor. Gazze'de akan kanı durdurmaya gidecek olsa uğurlamaya giderdim. Türkiye'deki anti-demokratik sürece destek almak için Trump'tan besleniyor ve zulme susuyor. Canlı yayında Boeing siparişi vermesin de desin ki Trump'a 'sen Netanyahu'ya nasıl kahraman dersin? o bir soykırımcı' Ankara'ya geldiğinde ben karşılayacağım. Trump’ın gözünün içine baka baka Netanyahu’nun katil olduğunu yaşananın bir soykırım olduğunu söylesin. 'Senin büyükelçin kim oluyor da Türkiye’nin nasıl yönetileceği konusunda model öneriyor!' diye Trump'a ayarı versin. Özgür Özel, Esenboğa dönüşü Erdoğan'ı karşılayacak, elini sıkacak. Hadi bakalım, hodri meydan!"