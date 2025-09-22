HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Trump'a Netanyahu'nun soykırımcı olduğunu söyle, seni karşılayıp elini sıkacağım"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında yer aldığı 26 kişi hakim karşısına çıktı. CHP lideri Özgür Özel de duruşma sonrası İstanbul Çağlayan'da kritik açıklamalarda bulundu. Özgür Çelik açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da Trump ve Netanyahu üzerinden yüklenerek, "Trump'a ayarı versin. Özgür Özel, Esenboğa dönüşü Erdoğan'ı karşılayacak, elini sıkacak." dedi.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Trump'a Netanyahu'nun soykırımcı olduğunu söyle, seni karşılayıp elini sıkacağım"
Doğukan Akbayır

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gençlik Kolları Genel Başkanı Erdem Kara ve çok sayıda ilçe yöneticisi, "31 Ocak Çağlayan Davası" kapsamında bugün saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'nde hâkim karşısına çıktı. Duruşma, 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülürken, Özgür Özel dava sonrası Çağlayan'da açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel den Cumhurbaşkanı Erdoğan a: "Trump a Netanyahu nun soykırımcı olduğunu söyle, seni karşılayıp elini sıkacağım" 1

"YARGI KUMPASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Özgür Çelik'e siyasi yasak vermek için açılan bir yargı kumpası ile karşı karşıyayız. Kendisi ile baş edemedikleri için yapıyorlar. Özgür Çelik ve arkadaşlarımız bugün yargılanmadı, yargıladılar. Özgür Çelik ve arkadaşlarımıza ceza vermeye kalkarlarsa kendi tarihlerine kara bir leke sürmüş olurlar."

"AYIPLI LAFLAR BUNLAR"

Özel, 18 Eylül'de yaptığı konuşmada Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın oğluyla İstanbul'da gizli bir görüşme yaptığını iddia etmişti. Babasıyla aynı isimli Donald Trump Jr'ın Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü öne sürmüştü. Özel, Erdoğan'ın Trump ile görüşmek için 'Bize randevu verirse 300 Boeing alacağız, F-16 satın almayı konuşacağız" demişti. Özel'in bu açıklamalarının ardından Erdoğan, “Sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor” açıklamasında bulundu. Özel Çağlayan'da yaptığı açıklamada, "Bu ayıplı ifadeler bunları yapmamak lazım. Maksadına bakarsan Trump beni doğruladı Erdoğan böyle diyorsa onu yalanlamış oluyor" dedi.

"ERDOĞAN'I ESENBOĞA'DA KARŞILAYACAK, ELİNİ SIKACAĞIM"

Konuşmasının devamında Özel şunları söyledi:

"Sonra AA emekçisine kendisine soru sordurtuyor. Hem de Boeing siparişini alacağımı canlı yayında söyleyeceğim dedikten sonra Trump, Erdoğan'ı bekliyorum diyor. Gazze'de akan kanı durdurmaya gidecek olsa uğurlamaya giderdim. Türkiye'deki anti-demokratik sürece destek almak için Trump'tan besleniyor ve zulme susuyor. Canlı yayında Boeing siparişi vermesin de desin ki Trump'a 'sen Netanyahu'ya nasıl kahraman dersin? o bir soykırımcı' Ankara'ya geldiğinde ben karşılayacağım. Trump’ın gözünün içine baka baka Netanyahu’nun katil olduğunu yaşananın bir soykırım olduğunu söylesin. 'Senin büyükelçin kim oluyor da Türkiye’nin nasıl yönetileceği konusunda model öneriyor!' diye Trump'a ayarı versin. Özgür Özel, Esenboğa dönüşü Erdoğan'ı karşılayacak, elini sıkacak. Hadi bakalım, hodri meydan!"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu'ndan kendi için istemiş! Görüşmenin perde arkasını ilk kez açıkladıKılıçdaroğlu'ndan kendi için istemiş! Görüşmenin perde arkasını ilk kez açıkladı
Fıtık için doktora gitti, muayenehanenin önünde kalp krizi geçirdi! Fıtık için doktora gitti, muayenehanenin önünde kalp krizi geçirdi!

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel cumhurbaşkanı erdoğan trump Özgür Çelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.