Özgür Özel'den dikkat çeken 'Aziz İhsan Aktaş iddianamesi' iddiası: "Erdoğan ve Bahçeli arkasından çekildi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Dervişoğlu'nu kutladı.

"CANLI YAYINDAN NEDEN CAYDINIZ?"

Bir gazetecinin, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davayla ilgili sorusunu yanıtlayan Özgür Özel, şunları kaydetti:

Dün ilk yargılamalar başladı hem maalesef hem nihayet. Belediye başkanlarımız savunmalarına başladılar. Bahçeli'nin desteklemesine, TRT'den canlı yayınlamasına, Erdoğan'ın da olumlu görüş bildirmesine rağmen burada yargılamalar başladı ve canlı yayın yok. TRT'den, yandaş kanallardan iftiralar atıldı. Gerçeklerin yanıtların verilmesi konusunda canlı yayından mahrumuz. O günlerde canlı yayın diyordunuz da bugünlerde neden caydınız? Siz iddianamelerde ne olacak sanıyordunuz? Kusuru, hatası olan varsa ne yargılanmasına ne cezalandırılmasına hiçbirimiz karşı çıkmayız. 9 ay boyunca koskoca bir yalana AA ve TRT'yi de alet ederek köpürttükleri yalanların hiçbirinin iddiasının dahi konulmadığı bir iddianame var ortada.

'BAHÇELİ VE ERDOĞAN' İDDİASI

Sayın Bahçeli ve Erdoğan iddianameyi gördüklerinden beri savcının da iddianamenin de arkasından çekildiler. Savunacak hiçbir şey bulamıyorlar. Ben ilk günkü gibi başım dik. O salonda duyup da beni mahcup edecek bir şey olsa ben o salona girebilir miyim? Beni o salonda yürütebilirler mi? O iddialar doğru olsaydı, İBB'de parkenin altından çıkan iki milyon Euro çıkan görüntüler olsa ben o mahkemeye gidebilir miydim? 1200 telefonun delegelere dağıtıldığı, 560 milyarlık yolsuzluk olsa ben salona gidebilir miyim? O yüzden artık bugünden sonra gördüğümüz hiçbir şeye şaşırmayacağız. Milletin kapısından CHP'nin belediye başkanları ve genel başkanı, diğer kapıdan Tayyip Bey'in atadıkları giriyor.

"KİMİ KİMDEN KORUYORSUNUZ?"

Bu iftiraları iddianameye bile koyamayanlarla onun itirafçısı aynı kapıdan girip çıkıyor. Kapılar net. Dün siyasi partilerin temsilcileri bizimle aynı yerde oturdular. Aziz İhsan Aktaş da 'Erdoğanlar'ın kapısından girdi. Benim oraya gittiğim araba partime ait. Aktaş'ın geldiği arabanın kime ait olduğunu hepimiz biliyoruz. Kimi kimden koruyorsunuz? Kimi hangi kapıdan sokuyorsunuz? 770 yılla yargılanan kişinin etrafında 15 devlet korumasının işi nedir? Bu kişinin hakim-savcı kapısından girmesinin gerekçesi nedir? Erdoğan kapısı orada, millet kapısı burada. Millet kendi kapısını kullananı da ihanet, iftira, şantaj kapısını da kullananı görüyor. Biz boyun eğseydik, onların istediği gibi muhalefet olsak onları gönlü rahattı.

"İSTANBUL SEÇİMLERİ YENİLENSİN" ÇAĞRI