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  4. Özgür Özel'den Silivri'de Ekrem İmamoğlu'na ziyaret! İlk açıklama geldi

Özgür Özel'den Silivri'de Ekrem İmamoğlu'na ziyaret! İlk açıklama geldi

25.03.2025 12:32
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti. Özel, görüşme sonrası Silivri'de açıklama da yaptı.

Özgür Özel'den Silivri'de Ekrem İmamoğlu'na ziyaret! İlk açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu ilk kez Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Özel Silivri'de açıklamalarda bulundu.

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Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Maalesef Silivri'deyiz. Cumhuriyetin kurucu partisinin, son seçimlerin birinci partisinin genel başkanı, bir az önce biraz önce dünyanın en tanınmış metropolüne 3 kez belediye başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettim. Türkiye'ye yaşatılan bu durumdan, Türkiye'yi yönetenler adına utanıyorum.

Şimdi bütün dünya basını peşimizde. Bu Erdoğan'ın yarattığı haksızlığa milletin tepkisi. Sandıktan çıkana sahip çıktı vatandaş.

Ben içeride başları dik, alınları açık, kendileri, aileleriyle, çalışma arkadaşlarıyla gurur duyan, korkmayan 3 tane aslanla görüştüm.

Demokrasi devrimi, rüzgarı Ekrem Bey'in, arkadaşlarımızın arkasındadır.

Ben hiçbir AK Partilinin, hiçbir MHP'linin bu hazımsızlığa oy vermediğini biliyorum. Senin de utandığını biliyorum. Bu bayram AK Parti'nin, MHP'nin seçmeniyle de bayramlaşmaya geliyoruz.

Durmuyoruz, güçlenmeye, korkutmaya devam edeceğiz.

İlk fırsatta bu kötülük yuvasını başımızdan def edeceğiz"

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Özgür Özel ekrem imamoğlu operasyonu
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