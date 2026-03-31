Özgür Özel'den gece yarısı sosyal medya hamlesi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı

CHP'nin gündemlerinden biri de parti içi siyaset. Özellikle gözlerin çevrildiği kurultay davasının sonucu merakla beklenirken, dava öncesi çok dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP lider Özgür Özel, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı. Gece yarısı yaşanan bu gelişme ise gözlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partinin en önemli gündem başlıklarından biri 'Kurultay Davası'. 38'inci Olağan Kurultay'da usulsüzlük yapıldığı iddiası ile açılan davanın bir sonraki duruşması yarın gerçekleşecek.

GÜNAYDIN'IN MUTLAK BUTLAN ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dava öncesi CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın önemli bir çıkış yapmış ve mutlak butlan kararı çıkabileceğini beklediklerini aktararak, 'B planımız var' demişti.

ÖZEL'DEN SOSYAL MEDYA HAMLESİ! KILIÇDAROĞLU VE KAFTANCIOĞLU'NU TAKİPTEN ÇIKTI

Gözler davanın bir sonraki duruşmasına çevrilirken CHP'de dikkat çeken bir olay yaşandı. CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu instagram hesabından takipten çıktı.

Kurultay davası öncesi Özel'in bu hamlesi ise akıllara birçok soru işaretlerini getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Canan Kaftancıoğlu
