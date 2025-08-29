Özgür Özel'den gündem yaratacak Mansur Yavaş çıkışı! "Bu şartlar altında yadsınmayacak seçenek"

CHP'nin gündemindeki adaylık tartışması devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimine girememesi durumunda kimin aday olacağı ve nasıl belirleneceği büyük merak konusu. Gözler Genel Başkan Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilmiş durumda. Kulislerde Selin Sayek Böke ve Vahap Seçer isimleri de geçiyor. Bir diğer yanda ise kurultay davası paralelinde CHP'ye kayyum atanması ihtimali konuşuluyor.

"BU PARTİYE ASLA NE KAYYUM ATANIR, NE BUTLAN GELİR"

Özgür Özel, Sözcü'den Güney Öztürk'ün sorularını yanıtlarken gündemdeki tartışmalara ilişkin önemli mesajlar verdi. İşte Özel'in o açıklamaları...

Eylülde partiye kayyum atanması ya da Kılıçdaroğlu’nun yönetime gelmesi durumunda nasıl bir strateji izleyeceksiniz?

Kurultayla ilgili olumsuz karar çıkmaz. Bu, sonuç değil süreç odaklı bir dava. CHP’yi tartıştırmaya açmaya yönelik. Dikkat ederseniz ben bu tartışmayı hiç yapmıyorum. Çünkü konuşulunca amacına ulaşıyor. Mesele birinin partinin başına gelmesi değil. Mesele bu ihtimalin konuşulması ve partinin tartışılması. Bu partiye asla ne kayyum atanır, ne butlan gelir. Olacak olan şudur: Ertelenir ve parti tartışılmaya devam eder. O zaman doğrusu tartışmamak.

Peki baskın seçim hazırlığı yapılıyor olabilir mi? Butlan ya da kayyum getirilmek suretiyle...

Tayyip Erdoğan eğer bizim partiye kayyum (butlan) atayıp, ardından da partiyi karıştırıp, bir baskın seçim hayal ediyorsa o hangi şartları talep ediyorsa o şartları sağlayayım yeter ki o erken seçim yapsın. Yapılacak o seçimi biz kazanacağız.

"TAYYİP BEY HANGİ ŞARTLARDA İSTİYORSA ERKEN SEÇİME RAZIYIZ"

Kasımda seçim mümkün mü?

Hangi şartları istiyorsa Tayyip Bey bildirsin, o şartlarda erken seçime razıyız. İstedikleri kadar karıştırsınlar karışmayız. Cumhurbaşkanı adayımızı en yüksek oyla seçtiririz. Tayyip Bey yeter ki sandığı getirsin.

"EYLEMLER SONUÇ ALINANA KADAR DEVAM EDECEK"

Meydanlar size ne söylüyor?

Açıkçası, ‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz’ diyor. Bu çok kıymetli bir şey. Sonra ‘Yiğidim Aslanım’ diyor. Yani haram yemediler, cana kıymadılar. Meydanların mesajı net: Bu yalanlara inanmıyoruz. Teslim olmuyoruz. Direneceğiz. Ve tek başımıza kurtulamayacağız. Bu eylemler sonuç alınana kadar devam edecek. Diyorlar ki, ‘Sonuç alamazsan!..’ O zaman seçime kadar sürecek.

Sonuç nedir?

Arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanması kazanımı önemli bir sonuçtur. Yani tutuklamalar biter, Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarımız işinin başına dönerse... Kimse ‘yargılanmasınlar’ demiyor. Adil, şeffaf, tutuksuz yargılansınlar. Bırakın hizmet etsinler, işlerini güçlerini yapsınlar. Sen iyi hizmeti neden engelliyorsun? Cumhurbaşkanı adayımız tutuksuz yargılandığında, o (isterse), mitinglere ‘iktidara yürüyüş mitingi’ adı koyar ve devam eder.

ÖZGÜR ÖZEL CUHMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI? "MANSUR BEY YADSINMAZ"

Mansur Yavaş “Özgür Bey parlıyor, o olur, ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın” dedi. Cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünüyorsunuz?

Ben kendimi adaylaştırmanın adil bir seçimin önüne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar, kendilerinin adaylık ihtimali olduğu zaman birazcık objektif bakış açısını kaybeder. Ben daha önce de söylemiştim ve bu sözümü bir kez yerine getirdim. Mümkün olan en geniş katılımda en doğru adayı belirleyeceğiz, demiştik. 23 Mart günü 15.5 milyon kişi oy kullandı. Yani Ekrem İmamoğlu ne benim ne partinin, resmen Türkiye’nin adayı oldu. Ben kendimi bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemem. Mümkün olan en katılımcı, en doğru yöntemle, bu bazen illa yeniden sandık koymak değildir. Bir anket yaparsınız, seçimi kazanacak bir kişi ortaya çıkıyordur. O kişiyle seçime gider alırsınız. Mansur Bey de bu şartlar altında yadsınmayacak seçenektir.