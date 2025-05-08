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Özgür Özel'den kendisine "armut" diyen Yılmaz Özdil'e tepki: 'O geri vitesi yedirirler adama'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'nin canlı yayınına konuk oldu. Pazar günü İstanbul'da uğradığı saldırıyla ilgili konuşan Özel, saldırı sonrası kendisine 'armut' gibi geziyor diyen gazeteci Yılmaz Özdil'e tepki gösterdi. O görüntüleri yayınlayan Sözcü TV'ye de tepki gösteren Özel, "O Özgür Özel geri vites yaptı diyor, o geri vitesi yedirirler adama. Bir kişinin ismimi söylemek yerine hakaretamiz şeyler söyleyip burada koltukta oturabiliyor. Uyarılsın bir şey söylensin ya." dedi.

Özgür Özel'den kendisine "armut" diyen Yılmaz Özdil'e tepki: 'O geri vitesi yedirirler adama'
Cansu Akalp

CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz pazar günü İstanbul’da saldırıya uğramıştı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun daha önce 2 çocuğunu öldürmekten 16 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıkmıştı. Saldırı sonrasında gözaltına alınan Tengioğlu tutuklanmıştı.

"ARMUT GİBİ GEZİYOR" DEMİŞTİ!

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV'de saldırı ile ilgili yaptığı yorumda güvenlik zafiyeti olmadığını, parti liderlerinin böyle kalabalıklar için "rüzgar yapmak" için yürümeyi sevdiğini ifade etti.

Yılmaz Özdil ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için “Böyle armut gibi geziyor.” ifadelerini de kullandı.

Özgür Özel’den kendisine "armut" diyen Yılmaz Özdil'e ve Sözcü TV'ye tepki gösterdi.

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"O GERİ VİTESİ YEDİRİRLER ADAMA"

Özel şu ifadeleri kullandı;

"Bir cenaze var. Ben cenazenin önüne geçtiğime utanıyorum. Benim eşimin evi, kızımın adresini televizyonda hedef gösteriyorlar her şeyi çok bilen kahraman abi Özgür Özel geri vites mi yapıyor diyor. O Özgür Özel geri vites yaptı diyor, o geri vitesi yedirirler adama. Elini boş yollamayın diyor. Bir kişinin ismimi söylemek yerine hakaretamiz şeyler söyleyip burada koltukta oturabiliyor. Uyarılsın bir şey söylensin ya! O dediğiniz eleştiriyi yapan adam o 1 kişi yaptı o bir kişinin hakaretiyle birileri hareketlenmeye çalıştı. O kişi onu hangi çatı altında yaptıysa o çatı bir ülkenin ana muhalefet liderine adı yerine o kişinin kendi taktığı lakapla hitap etmesine susuyorsa ben bir şey demiyorum. "

YILMAZ ÖZDİL'DEN ÖZEL'E YANIT GECİKMEDİ!

Özgür Özel'in tepkisi sonrası Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özdil, "Özgür Özel Sözcü televizyonunda beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım, dışardayım izleyemedim, unuttuğu şu var, benim onu niye bu kadar çok sevdiğimin -toplumun bilmediği ama illa ki öğreneceği- sebepler var, aşkımız sebepsiz değil yani." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
yılmaz özdil Özgür Özel CHP
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