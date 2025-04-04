Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na CHP kurultayı daveti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı.
Özel, Kılıçdaroğlu'nu 6 Nisan Pazar günü yapılacak olan olağanüstü kurultaya davet etti.
Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.
Önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için nabız yokladığı haberleri, kurultayı yeniden tartışmaların odağı haline getirmişti. Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla aday olmayacağını duyurdu.