Özgür Özel'den Leyla Usta'ya sert çıkış: "Görevde tutarsanız tüm AK Parti ayıplı lafın altına imza atar"

CHP'nin grup toplantısında Genel Başkan Özgür Özel gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Usta'nın sözlerini anımsatan Özel istifa çağrısında bulundu.
"HANIMEFENDİ DÜZELTMEDİ, DİRENDİ"
Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:
- Geçtiğimiz hafta Meclis’te AK Parti’nin Grup Başkanvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi adına orada konuşan, söz söyleyen, bütün işlemlerde parti adına o oturumda, o birleşimdeki en yetkili kişi tuttu ve dedi ki; güya bizi eleştirecek, ‘Suriye’de Müslümanlar ölürken ses çıkarmayanlar, Alevi katliamı var diye şimdi konuşuyorlar’ dedi.
- Grup Başkanvekilimiz bunu fark etti ve büyük bir siyasi olgunlukla dedi ki ‘Bunu düzeltin.’ Çünkü ağızdan çıkan laf bazen olmadık bir yere gider, orada olur. ‘Yanlış bir şey söylüyorsun, bunu düzelt’ dedi. Hanımefendi düzeltmedi, direndi.
LEYLA USTA ÇIKIŞI: "AYIPLI LAFIN ALTINA TÜM AK PARTİ İMZA ATAR"
- Şimdi bütün Türkiye’de bu konuda, Alevi canlarımızın canını yakan bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi uyarımıza rağmen ‘Hayır arkasındayım’ diyor. Alevileri Müslüman’dan saymayan, Cumhuriyet Halk Partisi’ne iftira atacağım derken Suriye’deki Alevi katliamını meşrulaştıran, acayip, tutulacak hiçbir yanı olmayan bir şey. Ve dün Ömer Çelik çıkmış televizyon karşısına, parti adına bir düzeltme bekliyorsun, abuk sabuk laflar çeviriyor. Bir, bir buçuk aylık polemiklerden bir şey çıkarmaya çalışıyor.
- Bu hanımefendiyi halen daha görevde tutmaya devam ederseniz, o ayıplı lafın altına tüm parti imza atar, başta Erdoğan. Başta Erdoğan!
EMEKLİ MAAŞI ÇIKIŞI: AK PARTİ TEKLİF GETİRİRSE OY VERİRİZ
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli emekli maaşlarına 'sefalet ücreti' dedi. Burada büyük bir fırsat var. Burası TBMM. Biz gece gündüz en iyi iyileştirme için mücadele edeceğiz. DEM ve Yeni Yol da eleştiriyor. Bahçeli'ye, tüm genel başkanlara saygılarımı sunuyorum. AKP iyi bir teklif getirirse grubumuz oy verir. Bahçeli madem 20 bine ‘sefalet ücreti’ dedi, getirelim emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim ve ‘Asla altında olamaz’ diyelim. Oyları verelim, emekliyi de kurtaralım meclisin itibarını da.
NE OLMUŞTU?
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Usta, Suriye'nin Halep kentinde çatışmalar üzerine "Suriye'de Müslümanlar ölürken sesiniz çıkmıyordu, Aleviler ölünce ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.
