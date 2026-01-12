HABER

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Münevver Karabulut'un amcası ve yengesi hayatını kaybetti

2009 yılında Münevver Karabulut vahşi bir cinayete kurban gitmişti. Karabulut ailesi yeni yılda bir acı daha yaşadı. Balıkesir'in Susurluk ilçesi İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde meydana gelen kazada Münevver Karabulut'un yengesi ve amcası hayatını kaybetti.

Recep Demircan

İstanbul Bahçeşehir’de 3 Mart 2009 günü kan donduran bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut’un ailesi, yeni yılda acı bir haberle sarsıldı. Karabulut ailesini yasa boğan kaza yeni yılın ilk gününde meydana geldi.

Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun İstanbul istikametinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazayla ilgili ihbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Olay yerine varıldığında, bir otomobilin şarampole yuvarlandığı görüldü.

YENGESİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kazada, araçta bulunan Münevver Karabulut’un amcası ve babası Süreyya Karabulut’un ağabeyi olduğu öğrenilen Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Münevver Karabulut’un yengesi Hafize Karabulut’un ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

AMCA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı Hüseyin Karabulut ve Navruza Mavlonova, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Hüseyin Karabulut, daha sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hüseyin Karabulut ve eşi Hafize Karabulut, Mengen Kayabaşı Köyü Hoşcanlar Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 günü Bahçeşehir’de Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmişti. Cinayetten altı ay sonra teslim edilen katil zanlısı Cem Garipoğlu, cezaevinde beş yıl sonra intihar etmişti. Garipoğlu’nun ölümüyle ilgili kamuoyunda uzun süre tartışmalar yaşanmış, ölmediğine dair iddialar gündeme gelmişti. Bu iddiaların ardından, Garipoğlu ailesine ait ortaya çıkan “kanlı koltuk” görüntülerinden sonra Cem Garipoğlu’nun mezarı 15 yıl sonra açılarak DNA incelemesi yapılmıştı.

12 Ocak 2026
12 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

