ABD Başkanı Trump, İran ile ticaret yapan ülkelerin yüzde 25 gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı.

"DERHAL YÜRÜRLÜĞE GİRDİ"

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini belirten Trump, söz konusu kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirtti.

Trump, bu kararının "kesin ve nihai" olduğunu vurguladı.

"ABD'YE UYARI" DEDİ

İran dini lideri Ali Hamaney, İran'da rejim karşıtı protestolara karşı düzenlenen rejim yanlısı protestoları ABD'ye uyarı olarak nitelendirerek, "Bu, Amerikalı politikacılara aldatmacalarını durdurmaları ve hain paralı askerlere güvenmemeleri için bir uyarıydı" dedi.

İran dini lideri Ali Hamaney, İran'da rejim karşıtı protestolara karşı düzenlenen rejim yanlısı protestolara katılanları tebrik ederek, protestoları ABD'ye uyarı olarak nitelendirdi. Hamaney, rejim yanlısı göstericilerin fotoğraflarını paylaşarak, göstericilerin harika bir iş çıkardıklarını belirtti. Hamaney, gösterilerin yerli ve yabancı düşmanların planını boşa çıkardığını öne sürdü. Hamaney, "İran'ın büyük ulusu, kararlılığı ve kimliğiyle düşmanlarına kendini gösterdi. Bu, Amerikalı politikacılara aldatmacalarını durdurmaları ve hain paralı askerlere güvenmemeleri için bir uyarıydı" dedi.

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ederken, rejim yanlıları başkent Tahran'ın yanı sıra Isfahan, Meşhed ve Şiraz gibi kentlerde toplanmıştı. Başkent Tahran'da Enghelab Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen ve İran dini lideri Ali Hamaney'in posteri ve İran bayrakları taşıyan rejim yanlıları, "Amerika'ya ölüm" ve "İsrail'e ölüm" sloganları atmıştı.

TRUMP: "MÜDAHALEYE HAZIRIZ"

İran'a saldırının konuşulduğu günlerde Trump "İran'a müdahaleye hazırız. İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın" açıklamasını yapmıştı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.

Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, 8 Ocak'ta, protestocuların kamu ve özel mülklere geniş çaplı zarar verdiğini açıklamış, belediye otobüsleri ve itfaiye araçlarınında bulunduğu 42 kamu aracı, 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın tahrip edildiğini söylemişti.



İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülke genelindeki gösterilerede 80 ambulans ve 53 caminin yakıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır