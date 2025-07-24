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Özgür Özel'den Lozan Antlaşması'nın 102’nci yıl dönümünde Anıtkabir'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lozan Antlaşması'nın 102’nci yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Özgür Özel'den Lozan Antlaşması'nın 102’nci yıl dönümünde Anıtkabir'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Özgür Özel’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Misakımilli Kulesi'ne geçen Özel, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, ulusal bağımsızlığımızın diplomatik alanda tescili olan Lozan Barış Antlaşması’nın 102’nci yıl dönümünü, bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine olan sarsılmaz bağlılığımızla, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Sevr ile dayatılmak istenen, parçalanmış bir Türkiye yerine; İsmet İnönü önderliğindeki heyetin diplomatik zaferiyle milletimizin egemenliği tüm dünyaya ilan edilmiş, bağımsızlığımız uluslararası hukuk önünde tescillenmiştir. Millet iradesine dayanan Cumhuriyetimizin temellerini atan; ulusal hafızamızda bir direnişin, yeniden doğuşun sembolü ve ülkemizin tapu senedi olan Lozan Barış Antlaşması’nın yıl dönümünü her yıl, aynı bilinç ve kararlılıkla anacağız. Cumhuriyetimizin temel ilkelerini kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Karşımıza çıkan her engeli, daha büyük bir dirençle aşma azmindeyiz. Bu büyük kazanımın mimarları olan, başta İsmet İnönü olmak üzere tüm heyet üyelerini, silah arkadaşlarınızı ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyoruz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Sonsuz şükran ve minnetle, ruhunuz şad olsun.”

Heyet daha sonra 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Özel, İsmet İnönü'nün kabrine çiçek bıraktı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Lozan Antlaşması
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