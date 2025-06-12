Özgür Özel, Adalet Bakanı ile görüştüğünü duyurdu! "Bakanımız kapsamlı bir açıklama yaptı"

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye ziyaretlerinin hala sürdüğünü belirten Özel, tüm siyasi partilerden de destek mesajı ve telefonu aldıklarını söyledi. Özel, cenaze için konuştu.

Soruları yanıtlayan CHP lideri şunları söyledi;

"Tüm Türkiye buradaydı. Bu çok kıymetliydi. Yaşayan Cumhurbaşkanlarımızdan siyasi parti liderlerimizden taziye telefonları aldım. Buradan siyasi çıkarımlar yapmak kolay değil. Manisa %60 oy verdiği başkanının cenazesinde %100 ile bir kucaklaşma yaşadı. Burada büyük siyasi beklentiler içinde değiliz ama şunu da kimse unutmasın; Bir çiçek açtı diye bahar gelmez ama her bahar bir çiçek açtıktan sonra başlar.

"ADALET BAKANIMIZ KAPSAMLI BİR AÇIKLAMA YAPTI"

"Adalet Bakanımız bugün sabah kendisi de taziye için aradı, kapsamlı bir açıklama yaptı. İki şüphelinin gözaltında olduğu söyleniyordu adli kontrolle serbest bırakılmışlar. Manisa'nın havasını koklayan, suyunu içen, Ferdi Başkan'ı tanıyan, Manisa'nın savcılarının nerede, ne hata varsa bulacağı, kim suçluysa cezalandıracağı bir süreci yürüteceklerine inanıyoruz. Onlara emanet. Biz takip ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanının kapsamlı açıklamasından duyduğum memnuniyeti sayın bakana ifade ettim. Takip ediyor olacağız. Savcılık,bakanlık gerekli açıklamayı yapacaktır."

"CAFER MAHİROĞLU'NA YAKALAMA KARARI HALKA YAPILAN BASKIDIR"

Aziz İhsan Aktaş'ı serbest bıraktılar. Suç ve soruşturma var ama iftira atılanlara soruşturma başlatıyorlar. Aktaş, 'anladığım kadarıyla' diye başlıyor ifadesine. Bu sözler üzerine yakalama kararı çıkarmak doğru değil. Halk TV'ye yapılan bu soruşturma değil. Doğrudan susturmaya yönelik ve halka yönelik bir baskıdır bu yapılan.

"BUNA MİLLET GEÇİT VERMEZ"

Bunu Türkiye'deki insanların savcının yaptıklarına yönelik eleştirileri duyma hakkına bir saldırı olarak görüyorum. Savcının "İkna edemedim" ya da daha doğrusu "Kanıt koyamadım. Millet bana inanmıyor. Kanıtlar veya iddialar iftiralar da muhalif medyada hızla çürütülüyor. Dur şunları bir susturayım. Sonra tekrar saldırayım"" yaklaşımı olarak görüyoruz. Buna millet geçit vermez.

Bu nedenle Cafer beye yakalanma kararını gazeteciliğin susturulmaya çalışılması olarak görüyoruz. Savcının içinde bulunduğu ve kendini millete ifade edemediği, bir kanıt yok meselesini susturma çabası olarak görüyorum.

Ümit Özdağ’ın geçen davasında vardım, cenazeden dolayı katılamadım. Tutukluluğunun devamının asla kabul etmiyoruz. Dilerim hak ettiği gibi beraat eder. Bir genel başkanın 1 dakika gözaltında olması bile kabul edilemez. Yeni duruşmada bulunmak isterim."