Özgür Özel'den Muhittin Böcek iddiasına yanıt!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel'in kendisinin mal varlığına yönelik iddialarına ilişkin açıklama yapmıştı. Belgelerin sahte olduğunu belirten Gürlek, Özel'in tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten "rüşvet" aldığını ve bununla İBB davasını perdelemek istediğini vurguladı.

ÖZEL'DEN RÜŞVET İDDİALARINA YANIT

CHP lideri Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in basın açıklamasında kendisiyle ilgili ortaya attığı "rüşvet" iddiasına yanıt verdi.

Özel şu ifadeleri kullandı;

Nasıl bir korku, nasıl bir paniğin içine düşmüşse artık…Sözde “Adalet” bakanı, devam eden İBB davasıyla ilgili hüküm veriyor. Muhittin Böcek’e 'iftiracı ol' diye teklif, baskı, şantaj yaptığını kendi itiraf ediyor. Bana atmaya kalktığı iftiraya, "Bir cevap verecek misiniz?" diye soranlar için: Ben o cevabı, beş ay önce verdim.

