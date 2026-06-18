Özgür Özel’den Ulus Hali’nde esnaf ziyareti! Yoğun ilgi dikkat çekti

Ankara’da temaslarda bulunan Özgür Özel, Ulus Hali’nde tezgahları gezdi, esnafın ve vatandaşların taleplerini dinledi. Özel’e ziyaret sırasında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker de eşlik etti.

ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Ulus Hali’nde esnafı ziyaret eden Özgür Özel, tezgahları gezerek vatandaşlarla görüştü. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar Özel’le fotoğraf çektirmek istedi.

Özel’in hale geldiğini duyan vatandaşların da bölgeye yöneldiği görüldü. Kalabalık nedeniyle ziyaret sırasında zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Ziyaret sırasında Özel'in bir vatandaşa "Beraberiz, ben sizi bırakmayacağım, partiyi de kimseye bırakmayacağız" dediği duyuldu.

Özel, bir başka vatandaşla konuşurken "Bize yapılan haksızlığı gördün, inanıyorsun değil mi?" deyince kadın "Kesinlikle inanıyorum" diye yanıt verdi.

PARTİ İÇİ TARTIŞMALARA DA DEĞİNDİ

Özgür Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada CHP’deki son tartışmalara da değindi. Parti içindeki sürecin toplumun asıl gündeminin önüne geçmemesi gerektiğini belirten Özel, CHP’nin yeniden vatandaşın geçim sorunlarına odaklanacağını söyledi.

Özel, kurultay tartışmalarına ilişkin de kısa bir değerlendirme yaparak, sürecin bir an önce netleşmesi gerektiğini ifade etti.