Özgür Özel'den 'yeni parti' açıklaması! 'B planı' sözleriyle duyurdu ve tarih verdi

Mahkemenin mutlak butlan kararı almasının ardından genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki süreç tüm Türkiye tarafından yakınen takip ediliyor. Özel'in yeni parti kuracağı üzerine kamuoyunda ortaya çıkan iddialarla ilgili Özel'den yeni bir değerlendirme geldi.

"B PLANI YAPMAK ZORUNDAYIZ, HAZIR OLMAMIZ LAZIM"

Gazeteci Deniz Zeyrek'e konuşan Özgür Özel, yeni parti kurmayla ilgili gelen soruya şu yanıtta bulundu:

"Biz B planı olarak bunu yapmak zorundayız. 26 Temmuz'a kadar bir kurultay yapılamazsa CHP'yi seçime sokmayabilir iktidar. Bizim buna hazır olmamız lazım"

Özel ayrıca sözlerine şunları ekledi:

"Bu partiyi kuruyor olmak ya da bu partiye sahip olmak butlan meselesiyle, mücadelemizle bağlantılı bir şey değil. CHP'nin seçime sokulmama girişimine karşı alınmış bir tedbir" ifadelerini kullandı.