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Özgür Özel'den yeni parti açıklaması: "O zaman mecburen kurulur"

Özgür Özel, yeni parti kuracağı yönündeki tartışmalarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Özel, partiyi geri alacaklarına inandıklarını belirtti. Parti içi mücadeleden geri adım atmayacaklarını vurgulayan Özel, bazı olası senaryoları sıraladı ve "O zaman mecburen yeni parti kurulur" dedi.

Özgür Özel'den yeni parti açıklaması: "O zaman mecburen kurulur"
Devrim Karadağ

Mahkemenin vermiş olduğuy 'mutlak butlan' kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı olarak koltuğa oturmasıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, 'Yeni parti kuracak mı?' sorusuna yanıt verdi.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Özel, yeni parti kuracağı yönündeki tartışmalara yanıt verdi.

Özel, şu an için böyle bir niyetlerinin olmadığını vurgulasa da kullandığı ifadeler dikkat çekti. Parti içinde mücadeleye devam edeceklerini belirten Özel, olası bir yeni partinin ancak tüm yollar tükendiğinde gündeme gelebileceğini ifade etti.

Özgür Özel den yeni parti açıklaması: "O zaman mecburen kurulur" 1

'PARTİYİ GERİ ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Yeni parti kurma iddialarına ilişkin konuşan Özgür Özel, “Ben ona hiç bakmıyorum. Bizim şu an için yeni parti kurma, CHP’yi bırakma niyetimiz yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm hukuki yolları deneyeceğiz. Bu parti bizim partimiz. Bizim bu partinin örgütü ile, tabanı ile, seçmeni ile gönül bağımız var. Bu partinin seçilmiş yönetimi biziz. Niye bırakalım. Biz partiyi butlancılardan geri alacağımıza inanıyoruz” dedi.

"CHP'Yİ BIRAKAMAYIZ" DEDİ AMA...

Parti içinde mücadele sürdüğü sürece yeni parti seçeneğinin gündem olmayacağını vurgulayan Özel, “Parti içinde mücadeleyi sürdürebildiğimiz sürece yok.

"O ZAMAN MECBUREN YENİ PARTİ KURULUR"

Olmaz. Ama şunu görürüz; Kemal Kılıçdaroğlu partiyi AK Parti’ye dayanak yapmaya devam eder, partiyi küçültür, bitirmek için çabalamaya devam eder, bizi de CHP içinde siyaset yapamayacak hale getirir, Türkiye’yi normal bir düzleme CHP ile taşıma umudumuzu yok eder; o zaman mecburen yeni parti kurulur. Ama biz sonuna kadar uğraşmadan, her şeyi denemeden, elimizden gelenin tümünü ortaya koymadan CHP’yi bırakamayız. Vicdanımızda ‘Keşke şunu da yapsaydık’ diyecek bir tek nokta bırakmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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