Özgür Özel'den yeni parti sinyali: "Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız"

Açıklamalarda bulunan Özgür Özel, CHP'ye yönelik yürütülen soruşturmaları ve parti kadrolarına yönelik iddiaları eleştirdi, mücadeleden geri adım atmayacağını söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YENİ PARTİ AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Özel, "Biz artık bundan sonra asla binalarda değiliz. Ardımızda partinin imkanları, otobüsleri yok. Ama bir yanda binalardan çıkamayanlar; bir yanda ayağının altında kahvehane masası, 10 binlere, 100 binlere konuşanlar" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR YOL AÇACAĞIZ"

Yeni parti kuracağının sinyallerini de veren Özgür Özel, şunları söyledi:

"Adana'dan sesleniyorum; kimse korkmasın. Ne acele edip yanlış yapacağız ne de geç kalıp umutları umutsuzluğa çevireceğiz. Size söz veriyoruz; çok yakında ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız. Çok yakında ya partimizde yeniden partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız. Benimle birlikte bu yolu yürümeye var mısınız?"

Özel, daha sonra merkez Seyhan ilçesine geçip Toros Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır