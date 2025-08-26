HABER

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünde Zafer Yolu yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Çakırözü köyünden başlayıp Kocatepe Atatürk Anıtı önünde sona erdi. 14 kilometrelik yürüyüş 4 saat sürdü. Özel, "Bu yolu dördüncü kez yürüyeceğim. Ancak bu kez genel başkan olarak yürümenin ayrı bir gururunu yaşıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Taarruz’un 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine gelerek CHP İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Şuhut ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ettikten sonra ilçe başkanlığından ayrılan Özel, daha sonra Atatürk Evini de ziyaret etti.

GÜN DOĞUMUNU BEKLEDİLER

Ardından Özel, ilçeye bağlı Çakırözü köyünden Kocatepe'ye kadar yürüdü. Özel'e CHP'ye yeniden katılan Muharrem İnce ve partililer eşlik etti. 4 saatlik yürüyüşün ardından gün doğumunu bekleyip fotoğraf çektirdi.

Burada partililere yaptığı konuşmada tarihi yürüyüşün anlamına vurgu yapan Özel, “Atamızın Büyük Taarruz’u başlattığı yürüyüş hattının her bir adımını bu gece hep birlikte atacağız. Bu kutlu yolda yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben bu yolu dördüncü kez yürüyeceğim. Ancak bu kez genel başkan olarak yürümenin ayrı bir gururunu yaşıyorum” dedi.

İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Özgür Özel, partililer ve vatandaşlarla birlikte Çakırözü köyünde başlayan Zafer Yolu yürüyüşüne katıldı. Özgür Özel'e Muharrem İnce de eşlik etti.

Özgür Özel'den 'Zafer Yolu' yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler 8

