HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Özgür Özel: Dünyanın en büyük seçim kampanyasını başlatıyoruz

Özgür Özel: Dünyanın en büyük seçim kampanyasını başlatıyoruz

07.03.2025 14:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Beykoz Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Özgür Özel, "Dünyanın en büyük seçim kampanyasını başlatıyoruz hep beraber. Biz derhal olsun istiyoruz. Hemen olsun istiyoruz. Erken olsun istiyoruz. Biz adayımızla ve ona sahip çıkan 23 Mart günü 1 milyon 700 bin üyemizle ama devamında o adayı sahiplenecek on milyonlarla adım adım yürüyeceğiz" dedi.

Özgür Özel: Dünyanın en büyük seçim kampanyasını başlatıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Beykoz Belediyesi’ni ziyaret ettikten sonra açıklama yaptı. Beykoz Belediyesi’ne Özgür Özel’in yanı sıra, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Özgür Özel, "Bugün Erdoğan, İstanbul'da özel seçtiği ilçelerde 'Esenyurt'u seçeyim oradan muhalefet nasılsa bir ve birlikte olamaz. Beşiktaş'a saldırayım, CHP birlikte savunamaz. Beykoz'u hedef alayım, onları birbirine düşüreyim, parçalayayım diye düşünüp özel seçilmiş hedeflerle, yargı eliyle seçilmiş belediyelerimize, belediye başkanlarımıza operasyon çekilmektedir. Bugün Alaattin Başkan'a yapılan, dün Rıza Akpolat'a yapılan, Ahmet Özer'e yapılan, şahıslarına yapılan işler değildir. Kurumsal hedef Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, kişisel hedef de belediye başkanları değil, Beykoz'daki her bir kimsenin kendi iradesidir" şeklinde konuştu.

ISTANBUL---OZGUR-OZEL-DUNYANIN-EN-BUYUK_599416_177436

'ADAYIMIZ HEM İSTANBUL İÇİN HEM TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞACAK'

Özel konuşmasında "O zaman biz de ilk çağırdığında 1 milyon 530 bin kişiydik. '1 ay açık tutacağız üyelikleri' dedik. '1 milyon 600 bin üye istiyoruz' dedik. Yola çıktık. O kısa Şubat ayında ilçelere koşan gelen, illere koşan gelen, internetten başvuran gençler 98 yaşında üye de kaydettik. İzmir'in Selçuk ilçesinde 18 yaşını geçtiği gün kendi kaydını yapan ve partiye bunu mail atan genci de partiye kaydettik. Bugün itibariyle resmi rakamlarımız 1 milyon 750 bindir. 1 ayda kısa Şubat'ta 230 bin üye kazandık.230 bin üyemizin de katılımıyla, 1 milyon 700 bin kişi, 23 Mart günü aday adaylığını ilan eden, Cumhurbaşkanı adayımız olmak isteyen, onun için kendisini üyemize emanet eden Ekrem Başkanımızın arkasında durmaya dimdik onun arkasına geçmek için yola çıktık. Biz 1 milyon 700 bin kişi partimizin genel başkanı ‘Doğal cumhurbaşkanı adayıdır’ deyip kendiliğinden onu aday çıkarmadık. Aday olmayan genel başkan 'Ben aday değilim. Ekibimden şu aday' demedi. Biz grup olarak kendi içimizde oturup birşeyi belirlemedik. Bundan sonra da her zaman yapacağımız gibi, Türkiye’ye örnek olacağı gibi, bu aday kararını partinin kayıtlı tüm üyelerine emanet ettik. Şimdi 1 milyon 700 bin kişi o yalnızlaştırmaya, yargı tacizleriyle zor durumda bırakmaya ve takatsizleştirmeye çalıştığı adayımızın tam arkasına geçerek 'Onun arkasında ben varım' diyecek. 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin bir neferi olan ben varım' diyecek. 'O benim adayımdır' diyecek ve o adaydan daha çok çalışacak. Dünyanın en büyük seçim kampanyasını başlatıyoruz hep beraber. Biz derhal olsun istiyoruz; hemen olsun istiyoruz, erken olsun istiyoruz. Onlar 'Kaçalım, kaçalım, kaçalım' diyorlar. Kaçtıkları yere kadar kaçsınlar ama biz adayımızla ve ona sahip çıkan 23 Mart günü 1 milyon 700 bin üyemizle ama devamında o adayı sahiplenecek on milyonlarla adım adım yürüyeceğiz ve bu kampanyayı adayımız çok çalışacak, hem İstanbul için çalışacak, hem Türkiye için çalışacak." dedi.

ISTANBUL---OZGUR-OZEL-DUNYANIN-EN-BUYUK_599418_177436

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Beton mikseri ile çarpışan otomobil, direk ile refüje çarptı; sürücü yaralıBeton mikseri ile çarpışan otomobil, direk ile refüje çarptı; sürücü yaralı
Hurma alırken dikkat! Uzmanlar uyardı...Hurma alırken dikkat! Uzmanlar uyardı...
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
En Çok Okunan Haberler
Çinli otomobil devi Tesla'ya seslendİ! O açıklama ile yer yerinden oynayacak

Çinli otomobil devi Tesla'ya seslendİ! O açıklama ile yer yerinden oynayacak

Suriye'de Esad yanlıları saldırıya geçmişti! Türkiye'den ilk açıklama

Suriye'de Esad yanlıları saldırıya geçmişti! Türkiye'den ilk açıklama

"Akla yatkın olmayan çok şey var" diyerek tek tek sıraladı

"Akla yatkın olmayan çok şey var" diyerek tek tek sıraladı

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

Yolda yürüyen kadını taciz edip, elmacık kemiğini kırdı!

Yolda yürüyen kadını taciz edip, elmacık kemiğini kırdı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.