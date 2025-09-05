HABER

Özgür Özel duyurmuştu! CHP Grup Başkanvekili Murat Emir 'Tam 24 saat içinde' diyerek rakamı açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul İl Başkanlığı'nın mahkeme kararıyla görevden alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken "572 delegenin 500’ü, noterlere koşup 24 saat içinde imza verdi. Aralarında tutukladığınız belediye başkanlarımız da var Özgür Çelik’in rakibine oy vermiş olanlar da" dedi.

Cansu Akalp

CHP İstanbul İl Kongresi delegeleri, il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılması sonrası kongrenin olağanüstü toplanması talebiyle noterde imza verdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir yaptığı açıklamayla iktidarı şu sözlerle eleştirdi:

"Mahkeme mahkeme gezdiniz, bir mahkeme bulup hukuku ayaklar altına alıp CHP İstanbul İl Başkanlığımıza kayyum atadınız.

Delegelerimizin oyları ile seçilmiş il başkanımız Özgür Çelik’i görevden alabileceğinizi sandınız. Ama unuttuğunuz bir şey vardı: CHP, mahkemelerin A4 kâğıtlarıyla değil, delegelerinin ve üyelerinin iradesiyle yol alır. İstanbul’daki 600 delegemizden 572’si resmen bu görevini koruyor.

'TAM 24 SAAT İÇİNDE İMZA VERDİLER'

572 delegenin 500’ü, noterlere koşup 24 saat içinde imza verdi. Aralarında tutukladığınız belediye başkanlarımız da var Özgür Çelik’in rakibine oy vermiş olanlar da. İmza veremeyenler arasında da memuriyet nedeniyle istifa eden, hayatını kaybeden delegelerimiz var. Delegelerimizin tamamı aynı noktada birleşti: 'İrademizi kayyuma teslim etmeyiz.'

'ÇELİKTEN İRADENİN KARŞISINDA DURAMAYACAKSINIZ'

Sizin tekrarladığınız yalanınız gibi Cumhuriyet Halk Partisi’nin delegesinin iradesi parayla ve tehditle etkilenemez. O iradeye yalnızca CHP’lilik tesir eder. Bizim delegemiz, CHP’de göreve gelmenin usulünü, o görevin yükünü şerefle taşımanın yolunu bilir.

Delegenin verdiği görev de ancak ve ancak yine delegenin kararıyla sona erer. Yargı sopasıyla CHP’ye rota çizemeyeceğinizi öğreneceksiniz. CHP’lilerin çelikten iradesinin karşısında duramayacaksınız."

