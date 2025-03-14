Özgür Özel’e 'Akın Gürlek' cezası! O sözleri hakaret sayıldı: 480 bin lira ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 6 farklı grup toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Akın Gürlek'i hedef alarak "seyyar giyotin" ifadesini kullanmıştı. Başsavcı Gürlek'in bu sözler nedeniyle Özel'e İstanbul Hukuk Mahkemesi'nde açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.

Mahkeme 6 ayrı grup toplantısındaki sözleri nedeniyle dosya başı 80 bin liradan olmak üzere toplamda yasal faizleri hariç 480 bin liralık manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANINA 5 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik olarak CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın da "seyyar giyotin" ifadelerini kullanmıştı. Aydın hakkında re'sen soruşturma başlatılırken, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'İ ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

İfadesinde yaptığı video paylaşımının suç teşkil ettiğini düşünmediğini ileri süren Aydın, "Video içerik itibarıyla Genel Başkanımız Özgür Özel'in sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir." diyerek suçlamaları reddederek topu Özel'e atmıştı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır