Özgür Özel'e bir rakip daha! Ümit Uysal'ın ardından bir isim daha adaylığını duyurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında kayyum iddialarına ilişkin açıklama yapmış ve 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kurultaya saatler kala hareketli anlar yaşanıyor. KRT'de yer alan habere göre kurultayda eski CHP milletvekili Berhan Şimşek de CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

UYSAL ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dün Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal aday olacağını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uysal "33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum" ifadeleriyle Özel'e rakip olacağını bildirmişti.

İŞTE ADAYLIĞINI AÇIKLAYAN İSİMLER

Böylece yarın kurultayda Özgür Özel, Ümit Uysal ve Behran Şimşek yarışacak.

KILIÇDAROĞLU ADAY DEĞİL

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise aday olmayacağını aktarmıştı.