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Özgür Özel'e "Kaos kampanyasının öncüsü" diyerek çıkıştı! AK Parti'den sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki geldi. Özel'in söylemlerini eleştiren Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor" dedi.

Özgür Özel'e "Kaos kampanyasının öncüsü" diyerek çıkıştı! AK Parti'den sert tepki

Özgür Özel son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik "cunta" çıkışıyla gündemde. Özel'in bu çıkışına AK Parti'den tepki geldi.

"BU DİL SİYASİ ORTAMI ZEHİRLİYOR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özel'i hedef alan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılması mümkün değildir. Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür.

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Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına cunta diyen, Meclis Başkanlığına savaş açmaktan bahseden, Hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir.

"KAOS KAMPANYASINA ÖNCÜLÜK EDİYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor. Bu kampanya, Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir.

Bu kampanya ve projelerin hepsinin milli iradeyi hedef aldığını çok iyi biliyoruz. Millet iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan bu kampanyalarla en kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Özgür Özel CHP ak parti
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