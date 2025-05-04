Özgür Özel'e saldırı sonrası CHP'den Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama! 'İki elimiz yakasında olacak'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğradı. İsminin Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenilen saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırıya ilişkin peş peşe açıklamalar gelirken CHP'den de Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

"BU ALÇAKLIĞI YAPANIN DA YAPTIRANIN DA İKİ ELİMİZ YAKASINDA OLACAK"

Saldırı sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten açıklama geldi. Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırı, milletin iradesine yapılmış saldırıdır.

Ancak, milletimiz geri adım atmaz!

Bu alçaklığı yapanın da yaptıranın da iki elimiz yakasında olacak.

"GENEL BAŞKANIMIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ! İSTANBUL PROGRAMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partililer ve demokrasiye inanan tüm vatandaşlarımız müsterih olsun, Genel Başkanımızın sağlık durumu iyi. Planlanan İstanbul programlarımıza devam ediyoruz.

Bugün saat 18.00’de de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i CHP İstanbul İl binamızdan Ankara’ya yolcu edeceğiz.

Hak, hukuk, adalet mücadelemize devam edeceğiz"