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Özgür Özel'e şarkı sözüyle yanıt verdi! Bakan Kurum sosyal medyadan paylaştı: "Efendim işitmedim"

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Hazar Gönüllü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Depremzedelere verilen sözler gerçeğe dönüşmedi" sözüne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtı ses getirdi. Kurum, "Efendim işitmedim" şarkısıyla birlikte deprem bölgesinde inşa edilen konutların görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.

6 Şubat depremlerinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Özellikle deprem bölgesindeki konutların yapımı siyasetin de gündeminde tartışmalara yol açıyor.

ÖZGÜR ÖZEL'E ŞARKILI YANIT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığında gerçekleştirdiği konuşmadaki "Depremzedelere verilen sözler gerçeğe dönüşmedi" çıkışına yanıt verdi.

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BAKAN KURUM: "EFENDİM, İŞİTMEDİM"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önce Özgür Özel'in söz konusu sözlerinin yer aldığı kesitin, ardından "Efendim işitmedim" şarkısı eşliğinde deprem bölgesinde inşa edilen konutların görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

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Kurum, paylaşımına da "Efendim işitmedim" notu düşüp gülümseyen yüz ifadesi koydu.

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"YIL SONUNA KADAR 453 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ" DEMİŞTİ

Dün AK Parti Konya İl Başkanlığı önünde düzenlenen Teşkilat Buluşması Programı'nda konuşan Bakan Kurum şunları söylemişti:
"Yıl sonuna kadar 453 bin konutu, iş yerini bitirip depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.' dedik. Dünyada bir ülke büyüklüğündeki bu projelerin sözünü vermek ve bu kadar kısa bir süre içerisinde bu sözü tutmak nasıl olurmuş başta bu muhalefete ve ondan sonra da tüm dünyaya göstereceğiz. Depremin üzerinden iki yıl geçti, 201 bin konutu alnımızın akıyla, gayretlerimizle, emeğimizle, alın terimizle vatandaşlarımıza teslim ettik. Şimdi oraya hiç giremiyorlar. 'Siz bu işleri yapamıyorsunuz' diyemiyorlar."

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Murat Kurum
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