HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Özgür Özel'e TBMM'deki o fotoğraf soruldu! "'Ya niye gitmediniz?' diyen yok"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan resepsiyon hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, partisinin zirveye katılmama kararını net ifadelerle savundu. Özel ayrıca Ankara kulislerinde geniş yankı uyandıran fotoğraf hakkında da ilk kez konuştu. İşte detaylar!

Özgür Özel'e TBMM'deki o fotoğraf soruldu! "'Ya niye gitmediniz?' diyen yok"

CHP lideri Özel, dün TBMM'de gerçekleşen resepsiyonda çekilen görüntüler hakkında sessizliğini bozdu. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun bulunması çok dikkat çekmişti.

Özgür Özel e TBMM deki o fotoğraf soruldu! " Ya niye gitmediniz? diyen yok" 1

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Ankara'daki resepsiyonu yorumlayan Özel, "Ülkenin ana muhalefet partisi orada yoksa herkes bir düşünmeli. Sokakta bana bir tane ‘Ya niye gitmediniz?’ diyen yok" dedi.

Özgür Özel e TBMM deki o fotoğraf soruldu! " Ya niye gitmediniz? diyen yok" 2

DEVA PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Ekmen de "Liderler buraya tek tek davet edilince, görüşme arzu edildi" dedi. Gazetecilerin, "Cumhurbaşkanı ile sohbet ettiniz mi" sorusuna DEVA Partisi lideri Babacan, "Tabii ki selamlaştık" diye yanıt verdi.

Özgür Özel e TBMM deki o fotoğraf soruldu! " Ya niye gitmediniz? diyen yok" 3

İNCE: 'İSYANIMI ANLADIĞINIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Meclis resepsiyonunda Gelecek ve DEVA liderleri Davutoğlu ve Babacan'ın Erdoğan'ın yanına oturmasına tepki gösterenlerden biri de Muharrem İnce olmuştu.

Davutoğlu'nun mutlu olduğu anları paylaşan Muharrem İnce, "Bu fotoğrafa baktığınızda seçim sürecindeki itirazlarımı, isyanımı, verdiğiniz oyların kimlere gittiğini anladığınızı düşünüyorum" demişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahte plakalı araç sürücüsüne 334 bin lira para cezasıSahte plakalı araç sürücüsüne 334 bin lira para cezası
Av tüfeğiyle öldürülen şahıs defnedildiAv tüfeğiyle öldürülen şahıs defnedildi

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Ali Babacan Özgür Özel cumhurbaşkanı erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.