Özgür Özel'e TBMM'deki o fotoğraf soruldu! "'Ya niye gitmediniz?' diyen yok"

CHP lideri Özel, dün TBMM'de gerçekleşen resepsiyonda çekilen görüntüler hakkında sessizliğini bozdu. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun bulunması çok dikkat çekmişti.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Ankara'daki resepsiyonu yorumlayan Özel, "Ülkenin ana muhalefet partisi orada yoksa herkes bir düşünmeli. Sokakta bana bir tane ‘Ya niye gitmediniz?’ diyen yok" dedi.

DEVA PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Ekmen de "Liderler buraya tek tek davet edilince, görüşme arzu edildi" dedi. Gazetecilerin, "Cumhurbaşkanı ile sohbet ettiniz mi" sorusuna DEVA Partisi lideri Babacan, "Tabii ki selamlaştık" diye yanıt verdi.

İNCE: 'İSYANIMI ANLADIĞINIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Meclis resepsiyonunda Gelecek ve DEVA liderleri Davutoğlu ve Babacan'ın Erdoğan'ın yanına oturmasına tepki gösterenlerden biri de Muharrem İnce olmuştu.

Davutoğlu'nun mutlu olduğu anları paylaşan Muharrem İnce, "Bu fotoğrafa baktığınızda seçim sürecindeki itirazlarımı, isyanımı, verdiğiniz oyların kimlere gittiğini anladığınızı düşünüyorum" demişti.