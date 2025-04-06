Özgür Özel Ekrem İmamoğlu için kaç milyon imza toplandığını açıkladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Maltepe'de düzenlenen büyük mitingde, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için imza kampanyası başlattıklarını duyurmuştu.

Hedeflerinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aldığı oy oranı olan 27.73 milyon kadar imza olduğunu belirten Özel, şu ana kadar toplanan imza sayısını olağanüstü kurultayın ardından düzenlenen mitingde açıkladı.

İMAMOĞLU İÇİN KAÇ İMZA TOPLANDI?

Özel, "7 milyon 200 bin imzaya ulaştık bile... Başardığımızda, gayrimeşru duruma düşmüş, sandığı getirmekten başka çaresi kalmamış bir iktidar olacak" dedi.