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Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i YKS için okula bizzat kendi getirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS maratonu öncesi, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i sınava kendisi götürdü. Özel, sınava girecek olan diğer öğrencilere de başarı dileklerini iletti.

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i YKS için okula bizzat kendi getirdi
Devrim Karadağ

Milyonlarca öğrenci bugün YKS sınavına girecek. Sınav öncesi sosyal medya hesabından öğrencilere destek mesajı paylaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sizlere yürekten başarılar diliyorum. İçiniz ferah, zihniniz açık olsun." dedi.

Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"YKS’ye girecek sevgili gençler; Tüm yıl boyunca gösterdiğiniz emeğin karşılığını yarın almanızı umuyorum. Her ne kadar bu tip bir eğitim ve ölçme değerlendirme sistemini yanlış bulsam da yarınki sınavın yepyeni bir başlangıcın ilk günü, tertemiz hayallerinize açılan bir kapı olmasını diliyorum. Sizlere yürekten başarılar diliyorum. İçiniz ferah, zihniniz açık olsun."

"İÇİNİZ FERAH, ZİHNİNİZ AÇIK OLSUN"

Öte yandan CHP lideri Özel, 48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kızı Nehir Zeyrek'i sınava kendisi bizzat getirdi.

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Zeyrek'in ölümüyle büyük üzüntü yaşan CHP lideri Özel, zorlu süreçte gözyaşlarını tutamaış; yakın arkadaşını mezara girerek bizzat elleriyle defnetmişti.

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BABASI GİBİ MİMAR OLMAK İSTİYOR

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir de babasının ani ölümü sonrası sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaşmıştı. Nehir Zeyrek babasına verdiği sözü tutacağını söyleyerek, "sınavı kazanacağım ve senin gibi mimar olacağım" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel yks Ferdi Zeyrek
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